ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دفعہ 370 کی منسوخی کی برسی پر جموں وکشمیر میں کہیں احتجاج اور کہیں جشن کی تیاری
آج جموں وکشمیر میں معمولات زندگی دیگر دنوں کے مقابلے کچھ الگ نہیں ہے۔ اسکول ،کالج ،یونیورسٹی، ٹرانسپورٹ اور کاروبار کھلے ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 5, 2026 at 9:54 AM IST
سرینگر اور جموں (پرویز الدین/ محمد اشرف گنائی ): پانچ اگست ایک مرتبہ پھر جموں وکشمیر کی سیاست کے لیے اہم دن بن گیا ہے۔ سات برس قبل آج ہی کے دن یہاں کی آئینی حثیت کو بدل کے رکھا دیا گیا تھا اور آج جموں وکشمیر کی مختلف سیاسی جماعتیں سڑکوں پر اترنے کی تیاریوں میں جٹ گئی ہیں۔ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ضلع سطح پر مظاہرے کرنے جارہی ہے جبکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی ) دفعہ 370 کی منسوخی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کو لے کر ضلع سطح پر حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے احتجاج کرنے جارہی ہے۔ جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں وکشمیر یونٹ کی جانب سے آج کے دن یعنی 5 اگست کو جشن کے طور منانے جارہی ہے۔
اس بیچ جموں وکشمیر میں معمولات زندگی معمول کی طرح ہی رواں دواں ہیں۔ اسکول ،کالج ،یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ ٹراسپورت سڑکوں پر دوڑ رہا ہے جبکہ تمام دکانیں اور کاروباری مراکز معمول کے مطابق اپنے کام. کاج میں مصروف ہیں ۔البتہ امرناتھ یاترا کو احتیاطی طور پر آج ایک دن کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یے۔
ادھر پولیس نے جموں وکشمیر میں آج احتجاجی مظاہروں کی اجازت نہ دینے کی حکمت عملی بنائی ہے اور اس کے لیے جگہ جگہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں ۔ حکام نے غیر مجاز مظاہروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ تمام طبقات سے امن برقرار رکھنے اور تعاون دینے کی اپیل کی گئی ہے۔
سال 2019 میں آج ہی کے دن جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حثیت ختم کی گئی اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور خطے کو مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر اور لداخ قرار دیا گیا۔ ایسے میں دفعہ 370 اور 35 اے کی منسوخی سے قبل یعنی 4 اور 5 اگست کی درمیانی رات کسی بڑی کارروائی کی قیاس آرائیاں اور افواہوں کے بیچ ہر سو اضطراب ، تذبذب اور غیر یقینی صورتحال دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اگرچہ اُس وقت حکومت کا یہ کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن حکومتی سطح پر بعض اعلانات اور فوجی نقل و حمل مزید افواہوں کا باعث بن رہی تھی۔
بیتی رات اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی( پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی قیادت میں ایک احتجاجی مارچ نکالا گیا ۔اس دوران انہوں نے اپنے ہاتھ میں سابق ریاست جموں وکشمیر کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ وہیں مظاہرے میں شامل پارٹی کارکنان 'کالے دن کے کالے قانون کو واپس لو ' اور 'جو ہم سے چھینا گیا وہ ہم واپس لے کر رہے گے 'کے نعرے بلند کر رہے تھے۔
اس موقعے پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہمیں چار اگست کی رات کو ہی پارٹی ہیڈ کواٹر آنا پڑا کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ پولیس ہمیں 5 اگست کو گھر پر نظر بند رکھ کر پھر باہر نکلنے نہیں دیتی اور ہمارے کئی لوگوں کو یہ پہلے ہی گھروں میں بند کر چکے ہیں۔ میں خود بڑی مشکل سے رات کو یہاں پہنچی ہوں۔ ایسے میں ہم رات بھی یہی رہے گے اور کل یعنی 5 اگست کو کوشش کرے گے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور پورے ملک کو یہ باور کرائے کہ جموں کشمیر کی قوم زندہ ہے۔
#WATCH | J&K | Security tightened across Srinagar on the seventh anniversary of the abrogation of Article 370. pic.twitter.com/RC6eUeuoay— ANI (@ANI) August 5, 2026
محبوبہ مفتی نے کہا، 370 ہمارا حق ہے ۔انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر کی خصوصی حثیت جو کہ ہمیں اس ملک کے آئین نے دی تھی۔ اس کو اسی طرح لوٹا گیا جس طرح شری رام کے مندر سے چندہ لوٹا گیا، مگر جموں وکشمیر کی قوم زندہ ہے اور ہم تب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک پرامن حل کے ساتھ 370 اور 35 اے کی بحالی نہیں کروائے گے۔ یہ ہماری شناخت کی بات ہے ہم اس پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس کا نام لیے بغیر کہا کہ، کئی لوگ دن بھر صرف ریاستی درجے کی بحالی کا راگ الپاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ باقی سب کچھ بھول جائیں۔ پکڑ دھکڑ ، ظلم و زیادتی اور برسوں سے جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کوئی نہیں کرتا یے۔ قبرستان جیسی خاموشی ہے۔
خیال رہے کہ پانچ اگست 2019 کے چند روز قبل غیر یقینی صورتحال کے بیچ وادی سے یاتریوں، سیاحوں اور غیر کشمیری طلباء کو واپس لوٹنے کے حکم سے عوام اور سیاسی حلقے مزید اضطراب میں مبتلا ہوئے تھے۔ وہیں اس رات جموں وکشمیر میں بھاری سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے ساتھ ہی سخت ترین بندشیں عائد کی گئیں اور یہاں کی مین اسٹریم جماعتوں کے سیاسی رہنماوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ مواصلاتی نظام کو بھی مکمل طور پر ٹھپ کر دیا ہے۔
5 اگست صبح تقریباً ساڑھے 11 بجے پارلیمنٹ میں برسراقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے آئین ہند کی دفعہ 370 کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو نیم خودمختار حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ یہ فیصلہ وزیراعظم نریندر مودی کے زیرِ صدارت پیر کو دہلی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا اور اس کا اعلان وزیرِ داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں کیا۔ امت شاہ کے اعلان سے قبل ہی صدرِ جمہوریہ اس بل پر دستخط کر چکے تھے یعنی کہ یہ تبدیلی قانونی درجہ حاصل کر چکی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: