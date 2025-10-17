ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دفعہ 498 اے کے غلط استعمال پر جموں و کشمیر ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ، شوہر کے خاندان کو بری کر دیا
عدالت نے شوہر کے خاندان کو دفعہ 498 اے کے تحت جہیز کے لیے ہراساں کرنے کے مقدمے میں بری کر دیا۔
Published : October 17, 2025 at 2:45 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ازدواجی تنازعات میں خاندان کے افراد پر مقدمہ چلانے کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ عدالت نے شوہر کے چار رشتہ داروں کے خلاف تعزیرات ہند (IPC) کی دفعہ 498A کے تحت جہیز ہراساں کرنے کا مقدمہ خارج کر دیا، جبکہ صرف شوہر کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی۔
فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس ونود چٹرجی کول نے کہا کہ بیوی کے الزامات بنیادی طور پر اس کے شوہر پر لگائے گئے تھے۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ بقیہ ملزمان ۔۔اس کے بھائی، چچا، خالہ اور والدہ کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے پھنسایا گیا تھا۔
جسٹس کول نے اپنے نو صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا، "اعلیٰ طور پر اور ہر لحاظ سے، ایف آئی آر میں شامل الزامات درخواست گزار نمبر 1 کے خلاف ہیں اور بقیہ درخواست گزار نمبر 1 کے رشتہ دار معلوم ہوتے ہیں۔"
درخواست گزاروں، مظفر حسین فاروقی اور دیگر نے اپنے وکیل محمد اشرف وانی کے ذریعے، 25 مئی 2023 کو چارج شیٹ نمبر 42/2023 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا، جو قومی خواتین کمیشن کے سامنے شکایت کے بعد پولیس اسٹیشن بانڈی پورہ میں درج ایف آئی آر نمبر 33/2023 سے پیدا ہوئی تھی۔
جسٹس کول نے بڑے پیمانے پر سپریم کورٹ کی حالیہ نظیروں کا حوالہ دیا، خاص طور پر پورے خاندان کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 498A کے غیر معمولی استعمال کے خلاف احتیاط کی۔
عدالت نے کہا، "یہ ایک حقیقت ہے، جو عدالتی تجربے سے ثابت ہے، کہ جب ازدواجی تنازعات کی وجہ سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اکثر شوہر کے خاندان کے تمام افراد کو شامل کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔
اس طرح کے عمومی اور وسیع الزامات یا مخصوص الزامات، جن میں ٹھوس شواہد نہیں ہوتے، فوجداری مقدمے کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ عدالتوں کو ایسے معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ قانونی دفعات اور قانونی عمل کے غلط استعمال کو روکا جا سکے اور خاندان کے معصوم افراد کو غیر ضروری طور پر ہراساں کرنے سے بچایا جا سکے۔"
عدالت نے دفعہ 498A کی دوہری نوعیت کو بھی تسلیم کیا۔ عدالت نے مانا اس دفعہ کو ایک ڈھال کے طور پر اور کبھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ تعزیرات ہند میں دفعہ 498A کو ترمیم کے ذریعے شامل کرنے کا مقصد عورت پر اس کے شوہر اور اس کے خاندان کے ذریعہ ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنا ہے۔
تاہم، حالیہ برسوں میں، آئی پی سی کی دفعہ 498A جیسی دفعات کا بیویوں کے ذریعے شوہر اور اس کے خاندان کے خلاف ذاتی انتقام کے طور پر غلط استعمال کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔
جزوی ریلیف دیتے ہوئے، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا: "زیادہ سے زیادہ، درخواست گزار نمبر 1، جو شکایت کنندہ/ مدعا نمبر 2 کا شوہر ہے، کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔" اس کے مطابق، 2 سے 5 درخواست گزاروں کے خلاف ایف آئی آر اور چارج شیٹ کو منسوخ کر دیا گیا، جبکہ صرف شوہر کے خلاف فوجداری کارروائی جاری رہے گی۔ عدالت نے للیتا کماری بمقابلہ ریاست اتر پردیش میں ابتدائی تفتیش کے بغیر ایف آئی آر درج کرنے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کی احتیاط سے قانون کے عمل کے غلط استعمال سے بچا جا سکتا تھا۔
