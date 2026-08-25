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ترال کے برف پوش اور دشوار گزار علاقوں میں مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز
پروگرام کے آغاز کے ساتھ ہی برف سے ڈھکے، بلند پہاڑی اور دشوارگزار علاقوں میں مردم شماری سے متعلق میدانی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔
Published : August 25, 2026 at 8:35 PM IST
ترال : برف سے ڈھکے اور دشوار گزار علاقوں میں مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامیہ نے اپنی سرگرمیاں تیز کردی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) ترال ساجد یحییٰ نقاش نے ماچھہامہ ترال میں ’سنو باؤنڈ مردم شماری‘ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مقامی اسکول کے اساتذہ و طلبہ، مردم شماری کے لیے تعینات عملہ اور علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
پروگرام کے آغاز کے ساتھ ہی برف سے ڈھکے، بلند پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں مردم شماری سے متعلق میدانی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ڈی سی ترال نے کہا کہ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں مردم شماری کا عمل خصوصی اہمیت رکھتا ہے، تاکہ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں رہنے والا کوئی بھی فرد قومی مردم شماری میں شامل ہونے سے محروم نہ رہ جائے۔
انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں درست اور جامع مردم شماری سے حکومت کو مؤثر منصوبہ بندی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوامی خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے ضروری آبادیاتی اعداد و شمار حاصل ہوں گے۔ اے ڈی سی کے مطابق مردم شماری کے درست اعداد و شمار صحت، تعلیم، سڑکوں، مواصلات اور مختلف فلاحی اسکیموں کی منصوبہ بندی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل سے انتظامیہ کو ان برادریوں کی مخصوص ضروریات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو سخت موسمی حالات اور جغرافیائی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔
ساجد یحییٰ نقاش نے کہا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد خطے کے تمام اہل گھرانوں کا احاطہ کرتے ہوئے مردم شماری کے اعداد و شمار کو درست، جامع اور مکمل بنانا ہے۔ اے ڈی سی ترال نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے لیے تعینات عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اپنے خاندان اور گھرانے سے متعلق مطلوبہ معلومات درست اور تفصیل کے ساتھ فراہم کریں، تاکہ کوئی بھی اہل فرد مردم شماری سے محروم نہ رہ جائے۔
اس موقع پر قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے رضاکار چودھری ذاکر گورسی نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے انہیں مردم شماری کے حوالے سے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیداری پروگرام دیگر علاقوں میں بھی منعقد کیے جانے چاہئیں تاکہ خاص طور پر دور دراز اور قبائلی علاقوں میں رہنے والا کوئی بھی فرد مردم شماری کے عمل سے باہر نہ رہ جائے۔
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انتظامیہ کے مطابق برف پوش اور دشوار گزار علاقوں میں مردم شماری کا یہ عمل جامع آبادیاتی معلومات جمع کرنے اور مستقبل میں ان علاقوں کی ضروریات کے مطابق ترقیاتی و فلاحی منصوبہ بندی کو مؤثر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔