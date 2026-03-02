ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عشرہ مغفرت کے اوقات کو صحیح استعمال کریں، قاری عرفان احمد ثقافی

رمضان المبارک مغفرت و بخشش کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 2, 2026 at 4:54 PM IST

ترال: ماہ مبارک رمضان کے تمام ساعتیں انتہائی متبرک اور فضیلت رکھتی ہیں اور اس ماہ کا لمحہ بندے کو اللہ پاک سے قربت بخشتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار نامور عالم دین اور امام خانقاہ فیض پناہ ترال قاری وحافظ عرفان احمد ثقافی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کیا۔

ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرۂ رحمت ختم ہوچکا ہے اور دوسرا عشرہ جاری ہے جو مغفرت کا کہلاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم سے راضی اور خوش ہوکر ہماری مغفرت و بخشش کردے۔اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا کہلاتاہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جہنم کی آگ سے خلاصی اور اُس سے نجات عطافرمائے۔

عشرہ مغفرت کے اوقات کو صحیح استعمال کریں، قاری عرفان احمد ثقافی (Video: ETV Bharat)

رمضان المبارک مغفرت و بخشش کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی پانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ قاری عرفان احمد ثقافی نے مسلمانوں پر زور دیا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہم سے راضی ہوکر جاییں اور ہماری ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ایام کی قدر کریں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔

