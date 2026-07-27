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سانبہ اور راجوری میں مشتبہ پاکستانی ڈرونز کی نقل و حرکت، بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری
حکام نے بتایا کہ سانبہ اور راجوری میں ڈرون کی سرگرمی دیکھنے جانے کے بعد دونوں علاقوں میں نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔
By PTI
Published : July 27, 2026 at 11:20 AM IST
جموں: حکام کے مطابق، جموں و کشمیر کے اضلاع سانبہ اور راجوری میں رات کے وقت مشتبہ پاکستانی ڈرونز دیکھے جانے کے بعد، سکیورٹی فورسز نے پیر کے روز بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع کئی سرحدی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔
حکام نے بتایا کہ ڈرون کی یہ سرگرمی الرٹ فوجی جوانوں نے سانبہ میں بین الاقوامی سرحد کے قریب نند پور اور راجوری کے نو شہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب ترکنڈی-ساج کے مقام پر دیکھی۔
حکام کا کہنا ہے کہ دونوں علاقوں میں نگرانی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، اور فوج نے پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کی مدد سے صبح سویرے علاقے میں تلاشی مہم شروع کی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مشتبہ ڈرونز کے ذریعے کوئی منشیات یا ہتھیار تو ایئر ڈراپ نہیں کیے گئے۔
حکام کا کہنا ہے کہ اب تک کسی قسم کی برآمدگی یا گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اور آخری اطلاعات ملنے تک تلاشی مہم جاری تھی۔ حالیہ واقعہ گذشتہ ایک ہفتے کے دوران سرحدی علاقوں میں ڈرون سرگرمیوں میں نمایاں اضافے کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
حکام کے مطابق، ہتھیاروں اور منشیات کی اسمگلنگ یا دراندازی کی کوششوں کے خدشات کے پیش نظر، متعدد مشتبہ ڈرونز دیکھے جانے کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں نے حساس سرحدی علاقوں، بالخصوص اضلاع سانبہ اور کٹھوعہ میں نگرانی سخت کر دی ہے اور اینٹی ڈرون اقدامات تیز کر دیے ہیں۔