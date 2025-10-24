ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل کے بنہامہ میں سرچ آپریشن جاری، گھر گھر تلاشی
گاندربل ضلع کے بنہامہ علاقے میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن جاری ہے۔ محلے میں گھر گھر تلاشی لی جارہی ہے۔
Published : October 24, 2025 at 12:08 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 2:41 PM IST
گاندربل (فردوس احمد): وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے بنہامہ علاقے میں جمعہ کی صبح ایک محاصرہ اور تلاشی آپریشن (CASO) شروع کیا گیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس ایس او جی گاندربل، 115 بی این سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور 2 اے آر کی ایک مشترکہ ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔
ان کا کہنا تھا کہ محلے میں گھر گھر تلاشی لی جارہی ہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے کسی بھی فرار کو روکنے کے لیے گھیرا تنگ کردیا ہے۔
دریں اثنا، ذرائع نے مزید کہا کہ آخری اطلاعات آنے تک آپریشن جاری تھا، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
(اس خبر کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے)