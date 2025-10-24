ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گاندربل کے بنہامہ میں سرچ آپریشن جاری، گھر گھر تلاشی

گاندربل ضلع کے بنہامہ علاقے میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن جاری ہے۔ محلے میں گھر گھر تلاشی لی جارہی ہے۔

گاندربل کے بنہامہ میں سرچ آپریشن جاری
گاندربل کے بنہامہ میں سرچ آپریشن جاری
ETV Bharat Urdu Team

October 24, 2025

Updated : October 24, 2025 at 2:41 PM IST

گاندربل (فردوس احمد): وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے بنہامہ علاقے میں جمعہ کی صبح ایک محاصرہ اور تلاشی آپریشن (CASO) شروع کیا گیا۔

سرکاری ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس ایس او جی گاندربل، 115 بی این سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور 2 اے آر کی ایک مشترکہ ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔

گاندربل کے بنہامہ میں سرچ آپریشن جاری

ان کا کہنا تھا کہ محلے میں گھر گھر تلاشی لی جارہی ہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے کسی بھی فرار کو روکنے کے لیے گھیرا تنگ کردیا ہے۔

دریں اثنا، ذرائع نے مزید کہا کہ آخری اطلاعات آنے تک آپریشن جاری تھا، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

(اس خبر کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے)

