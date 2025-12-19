ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں ضلع کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن
جموں میں فوج کی مشترکہ ٹیموں نےعلاقہ کا محاصرہ کرکے تلاشی کاروائی شروع کردی ذرائع کےمطابق بھروٹ گلی کے قریب ایک مشکوک بیگ دیکھا گیا۔
December 19, 2025
راجوری (جہانگیر خان): سرحدی ضلع راجوری کےمختلف جنگلاتی علاقوں میں فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے، راجوری ضلع کےبھروٹ گلی کے علاقہ میں دیر رات سے فوج اور ایس او جی پولیس کی طرف سے بڑے پیمانے پر اس وقت تلاشی کاروائی شروع کی گئی جب علاقہ میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گی۔
جس کےبعد فوج کی مشترکہ ٹیموں نے علاقہ کا محاصرہ کرکے تلاشی کاروائی شروع کردی۔ ذرائع کےمطابق بھروٹ گلی کے قریب ایک مشکوک بیگ دیکھا گیا۔ جس کے بعد اس علاقہ میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تاہم موقع پر بم اسکارڈ ٹیم کو بلابا جارہا ہے تاکہ اس بیگ کوچیک کیا جائے۔ تاہم اودھم پور حملہ کےبعد راجوری ضلع میں بھی سیکورٹی کےبندوبست کو مزید مستحکم کردیا گیا ہے۔
واضح رہے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں جانچ ایجنسیوں کی جانب سے گزشتہ چند روز سے بڑے پیمانے پر بیک وقت چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ یہ کارروائیاں آن لائن دہشت گردی کی تشہیر، پروپیگنڈہ اور نوجوانوں کو شدت پسند تنظیموں میں بھرتی کرنے کی کوششوں سے متعلق ایک زیرِ تفتیش مقدمے کے سلسلے میں انجام دی جا رہی ہیں۔
