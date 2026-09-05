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رامبن: دریائے چناب میں ڈوبنے والے طالب علم کی تلاش پانچویں روز بھی جاری
دریں اثناء، ڈی سی اور ایس ایس پی نے جائے وقوع کا دورہ کر کے سرچ آپریشن کی صورت حال کا جائزہ لیا۔
Published : September 5, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 4:54 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے میتراہ علاقے میں دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ڈوب کر لاپتہ ہونے والے ڈگری کالج رامبن کے فرسٹ ایئر کے طالب علم روی کمار کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن مسلسل پانچویں روز بھی جاری رہا۔
ضلع انتظامیہ رامبن کی نگرانی میں جاری اس سرچ آپریشن کے دوران آج ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان اور ایس ایس پی رامبن ارون گپتا نے دیگر افسران کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ انہوں نے جاری تلاشی مہم کی نگرانی کرتے ہوئے زمینی سطح پر کیے گئے انتظامات اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
اس موقعے پر ایس ایس پی رامبن ارون گپتا نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرچ آپریشن کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بانہال اور رامسو سے بھی رضاکاروں کی ٹیموں کو طلب کر لیا گیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانچویں روز بھی لاپتہ نوجوان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح کم کرنے کے لیے بغلیہار ڈیم کی انتظامیہ کے تعاون سے ضروری اقدامات کیے جائیں گے، جب کہ مزید ریسکیو ٹیموں کو بھی آپریشن میں شامل ہونے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ لاپتہ نوجوان کو جلد از جلد تلاش کیا جا سکے۔
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