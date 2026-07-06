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شوپیان میں سرچ آپریشن چوتھے دن بھی جاری، لشکرِ طیبہ کے دو عسکریت پسندوں کی تلاش تیز
فورسز نے پورے علاقےکا محاصرہ برقرار رکھتے ہوئےجدید نگرانی کےآلات، ڈرونز اور دیگر تکنیکی وسائل سے باغات اور ،لحقہ علاقوں کی تلاشی کر رہی ہے
Published : July 6, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 5:28 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے چھانہ پورہ اور سید پورہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیا گیا مشترکہ محاصرہ و تلاشی آپریشن آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیوں کو اطلاع ملی تھی کہ لشکرِ طیبہ سے وابستہ دو مشتبہ عسکریت پسند علاقے کے گھنے سیب باغات میں روپوش ہیں، جس کے بعد وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ ٹیمیں پیر کی اعلیٰ صبح سے ہی مختلف مقامات پر سرچ آپریشن میں مصروف ہو گئیں۔ فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ برقرار رکھتے ہوئے جدید نگرانی کے آلات، ڈرونز اور دیگر تکنیکی وسائل کی مدد سے باغات اور ملحقہ علاقوں کی باریک بینی سے تلاشی کا عمل جاری رکھا۔
وہیں آپریشن کو انتہائی منظم انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری بھی تعینات رکھی گئی ہے۔ حکام کے مطابق اس رپورٹ کے فائل کیے جانے تک کسی نئی جھڑپ یا فائرنگ کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی، تاہم سیکیورٹی فورسز مطلوبہ عسکریت پسندوں کی تلاش میں مسلسل کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ادھر مقامی ذرائع کے مطابق آپریشن کے باعث علاقے میں نقل و حرکت پر جزوی پابندیاں برقرار ہیں، جبکہ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ تلاشی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پورے علاقے کو مکمل طور پر کلیئر نہیں کر لیا جاتا۔