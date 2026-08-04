سرحدی ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن شروع ، کٹھوعہ میں زنگ آلود گولہ برآمد

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سرحدی ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن شروع ، کٹھوعہ میں زنگ آلود گولہ برآمد
سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہیں علاقے میں دو الگ الگ مقامات پر مشکوک نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ اطلاع موصول ہوئی۔
By PTI
Published : August 4, 2026 at 1:16 PM IST
جموں: سیکورٹی فورسز نے منگل کو جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے دور افتادہ علاقے سورنکوٹ میں دو مقامات پر دہشت گردوں کی مشتبہ نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات موصول ہونے کے بعد تلاشی مہم شروع کی ہے۔
حکام نے بتایا کہ خفیہ اطلاع موصول ہوتے ہی جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) کے اہلکاروں نے، راشٹریہ رائفلز کے دستوں کی مدد سے، دھارا سانگلہ، گجر ناڑ اور کھیرووالی ڈھوک نامی علاقوں کے ساتھ ملحقہ جنگلاتی دیہات کا محاصرہ کرکے تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کارروائی ان اطلاعات کے بعد شروع کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گھنے جنگلاتی علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کے دو الگ الگ گروہوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔
اب تک ملی ٹنٹس کے ساتھ کسی بھی طرح کا آمنا سامنا نہیں ہوا ہے۔ حکام نے بتایا کہ آپریشن جاری ہے جبکہ سیکورٹی اہلکار مشتبہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے منظم طریقے سے تلاشی کارروائی انجام دے رہے ہیں۔
حکام نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور پیش رفت میں، منگل کی صبح صوبہ جمںوں کے ہی کٹھوعہ ضلع کے ہیرا نگر سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد (International Border) کے قریب ایک گھر کے صحن سے ایک پرانا زنگ آلود مارٹر گولہ برآمد ہوا۔
حکام نے بتایا کہ نہ پھٹنے والا خول اس وقت سامنے آیا جب کٹل برہمن گاؤں میں سبھاش چندر کی رہائش گاہ پر کھدائی کے کام میں مصروف مزدوروں نے مشتبہ چیز کو دیکھا اور فوری طور پر حکام کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک پولیس ٹیم، بم ڈسپوزل اسکواڈ (BDS) کے ساتھ موقع پر پہنچی اور علاقے کو محفوظ بنایا اور مارٹر گولے کو ناکارہ بنانے کے لیے اسے بحفاظت وہاں سے ہٹا دیا۔
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