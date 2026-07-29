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خراب موسمی حالات کے باعث ڈوڈہ اور کشتواڑ میں اسکول بند، طلبہ کی حفاظت کے پیش نظر انتظامیہ کا فیصلہ
جموں کے اضلاع ڈوڈہ اور کشتواڑ میں شدید بارش کے باعث پھسلن اور پتھر گرنے کے ممکنہ خطرات کے پیش نظراسکول آج بند رہیں گے۔
Published : July 29, 2026 at 11:38 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے خطہ چناب میں مسلسل بارش اور خراب موسمی حالات کے پیش نظر ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع میں طلبہ اور اسکول عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات اٹھاتے ہوئے اسکول بند رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں، ضلع ڈوڈہ میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈہ نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو آج یعنی 29 جولائی 2026 کو بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔
حکم نامے کے مطابق مسلسل بارش کے باعث پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ طلبہ اور عملے کی سلامتی کے لیے لیا گیا ہے۔ تاہم ضلع کے تمام اسکولوں میں آن لائن کلاسز مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گی اسی طرح ضلع کشتواڑ میں بھی خراب موسمی حالات، شدید بارش، پھسلن والی سڑکوں اور پتھر گرنے کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر تمام سرکاری اور نجی اسکول آج بند رہیں گے۔
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چیف ایجوکیشن آفیسر کشتواڑ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ کی ہدایات اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری موسمی ایڈوائزری کے تحت لیا گیا ہے تاکہ طلبہ اور اسکول عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، تاہم کشتواڑ شہر کے مالی پتھ سے چہرہار علاقے میں واقع اسکول معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ انتظامیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ضروری سرکاری امور متاثر نہیں ہونے چاہئیں اور متعلقہ عملہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا رہے۔