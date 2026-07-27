ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اکیس روزہ گرمائی تعطیلات کے بعد کشمیر بھر میں اسکول دوبارہ کھل گئے
کشمیر میں گرمائی تعطیلات میں سیلابی حالات کے پیش نظر توسیع کے بعد آج دوبارہ اسکول کھول دیے گئے ہیں۔
Published : July 27, 2026 at 11:04 AM IST
سرینگر (جاوید ڈار): آج پیر کے روز وادیٔ کشمیر بھر میں 21 روزہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد پیر کے روز اسکول دوبارہ کھل گئے۔ صبح کے اوقات میں طلبہ کو معمولی رش کے درمیان کلاس رومز میں واپس آتے دیکھا گیا، جس کے ساتھ ہی اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے رواں ماہ کے اوائل میں اعلان کردہ تعطیلات کا اختتام ہوگیا۔ قابل ذکر ہے کہ وادی میں موجودہ موسمی حالات کے باعث گرمیوں کی تعطیلات کو مقررہ ابتدائی شیڈول سے آگے بڑھا دیا گیا تھا۔
اس دوارن تعطیلات میں توسیع کا فیصلہ وادی کے بعض علاقوں میں شدید گرمی اور خراب موسمی حالات کے پیش نظر طلبہ کی حفاظت اور آرام کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے ساتھ ہی وادی بھر کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوگئی ہیں۔
مزید پڑھیں: امرناتھ یاترا نے چار لاکھ یاتریوں کی تعداد کو عبور کیا، ایل جی منوج سنہا
جب کہ اس دوران ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کچھ طلبہ نے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ ہمارے سکول دوبارہ کھل گیے تاکہ ہم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں گے۔ جبکہ کچھ طلبہ نے کہا کہ ہمیں اپنے دوستوں اور ٹیچرس کی یاد آتی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ سکول جلد سے دوبارہ کھل جائے بعض کا کہنا تھا کہ درمیان میں موسم کی خرابی سے سیلابی صورت حال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے تعطیلات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ آج سکول دوبارہ کھل گئے، ہم بہت خوش ہیں۔