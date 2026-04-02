سرینگر: چلتی اسکول وین کے ڈرائیور کی ہارٹ اٹیک سے موت، گاڑی حادثے کا شکار، دو افراد زخمی، طلبہ محفوظ

ڈرائیور کی شناخت جاوید احمد (47) کے طور پر ہوئی ہے، جسے شدید زخمی حالت میں فوری طور پر SMH اسپتال منتقل کیے گئے۔

School Van Driver Dies After Vehicle Rams Into Shop in Srinagar Urdu News
اسکول وین حادثے میں ڈرائیور جاں بحق (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 2, 2026 at 11:04 AM IST

سری نگر: سری نگر کے لال چوک علاقے میں گھنٹہ گھر کے قریب جمعرات کو ایک اسکول وین حادثے میں ڈرائیور ہلاک جب کہ دو دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے میں خوش قسمتی سے طلبہ محفوظ رہے اور کسی طالب علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
ڈرائیور کی شناخت جاوید احمد (47) ساکن عمیر آباد، بمنہ کے طور پر ہوئی ہے، جنہیں شدید زخمی حالت میں فوری طور پر ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا۔

چلتی اسکول وین کے ڈرائیور کی ہارٹ اٹیک سے موت (ETV Bharat)

دکان کے پاس موجود افراد میں دو زخمی

اسکولی بس میں سوار طلبا نے بتایا کہ جاوید احمد اسکول وین چلا رہے تھے کہ ایس ایس آئی بینک لال چوک کے سامنے گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھے، جس کے نتیجے میں اسکول بس سڑک کے جانب میں واقع دکانوں میں گھس گئی۔ راہ چلتے اور دکان کے پاس موجود افراد میں سے دو زخمی ہوگئے جنہیں شدید چوٹیں آئیں۔

School Van Driver Dies After Vehicle Rams Into Shop in Srinagar Urdu News
اسکول وین سے حادثے کی وجہ سے دکان کو نقصان ہوا (ETV Bharat)
School Van Driver Dies After Vehicle Rams Into Shop in Srinagar Urdu News
اسکول وین کی حادثے کے بعد حالت (ETV Bharat)

پولیس نے معاملے کا نوٹس لے کر مزید تحقیقات شروع کی

بتایا گیا ہے کہ اسکولی بس کے ڈرائیور کو فوری طور پر ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرس نے ان کو چیک کیا۔ تاہم اسپتال میں علاج کے دوران وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حادثے میں دو دیگر افراد کو بھی معمولی چوٹیں آئیں، جن کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے معاملے کا نوٹس لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

