ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں اسکولی اوقات کار میں تبدیلیی
نئے اوقات کار کے مطابق میونسپل حدود کے اسکول صبح نو بجے جبکہ بقیہ اسکولوں میں تدریستی سرگرمیاں ساڑھے نو بجے سے شروع ہونگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 31, 2026 at 10:46 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی محکمہ اسکول ایجوکیشن، کشمیر، نے سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی لائے جانے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق سبھی اسکول یکم اپریل سے نئے اوقات کے مطابق اپنا کام کاج شروع کریں گے۔
جاری کردہ حکم نامے کے مطابق یکم اپریل سے میونسپل حدود میں آنے والے اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک رکھا گیا ہے۔ جبکہ میونسپل حدود کے باہر آنے والے اسکولوں میں یہ اوقات کار ساڑھے صبح ساڑھے 9سے سہ پہر ساڑھے 3 بجے تک رہے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرینگر کے تمام اسکولوں کو نئے اوقات کار پر سختی اور سنجیدگی سے عمل پیرا رہنے کی تاکید کی ہے۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں سرمائی تعطیلات کے بعد 9 مارچ سے تمام سرکاری اور نجی اسکول دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کے لیےکھل گئے۔ یوں تو یہاں اسکولوں کو 2 مارچ کو ہی کھلنا تھا لیکن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد جموں و کشمیر میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاری مظاہروں کے پیش نظر حکومت نے احتیاطی اقدام کے طور تمام تعلیمی اداروں کو 8 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔اس طرح رواں 9 مارچ سے سبھی اسکولوں میں تعلیمی اور تدریسی کام دوبارہ شروع کیا گیا ۔
جموں وکشمیر میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت این سی حکومت نے اپنی پہلی ہی کابینہ میٹنگ میں یکساں تعلیمی کلینڈر یعنی مارچ سیشن واپس تبدیل کرکے پہلے سے ہی رائج اکتوبر، نومبر سیشن دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ جس کی رو سے گزشتہ دو برس سے کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے اسکولوں میں بارہویں جماعت تک کے تمام امتحانات اکتوبر تا دسمبر تک منعقد کیے جاتے ہیں۔
