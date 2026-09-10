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بریل سے قرآن، اشاروں سے تعلیم؛ خصوصی بچوں کے لیے کشمیر کا منفرد ادارہ
اونتی پورہ کے اس منفرد ادارہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ قیام و طعام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 10, 2026 at 4:07 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : وادی کشمیر میں جسمانی طور خاص افراد؛ بشمول قوت گویائی و سماعت اور بینائی سے محروم بچوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے جن کو نہ صرف معاشرہ بلکہ بعض اوقات خود اپنے والدین بھی بوجھ تصور کرتے ہیں، تاہم جسمانی طور خاص ان افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ادارے قائم کیے گئے ہیں جن میں ضلع پلوامہ کے چرسو، اونتی پورہ کا ادارہ بھی شامل ہے۔
جنوبی کشمیر کے چرسو، اونتی پورہ میں قائم ایک ادارے میں بچوں کو دینی اور مروجہ تعلیم کے علاوہ ان کے طعام وقیام کے انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ منفرد ادارہ اس وقت عوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں گونگے، بہرے اور نابینا بچوں کے لیے خصوصی مدرسہ قائم کرنا ایک نہایت اہم اور انسان دوست قدم ہے۔ ایسے ادارے ان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کے مواقع فراہم کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی معاشرے میں باوقار اور خودمختار زندگی گزار سکیں۔
اشاروں کی زبان، بریل اور دیگر خصوصی تدریسی طریقوں کے ذریعے طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارا جا سکتا ہے۔ ایسے مدارس نہ صرف خصوصی بچوں کے والدین کے لیے امید کی کرن ہیں بلکہ معاشرے میں مساوات، ہمدردی اور شمولیت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ادارے میں زیر تعلیم واجد نامی ایک طالب نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اسکا تعلق سرحدی ضلع پونچھ سے ہے۔ انہوں نے کہا: "بینائی نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے سے قاصر ہوں، تاہم والدین نے گزشتہ سال یہاں میرا داخلہ کرایا جسکے بعد میں اس ادارے میں زیر تعلیم ہوں جہاں مجھے بریل زبان کے ذریعے دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، اور الحمد للہ اچھا محسوس کر رہا ہوں ۔"
بصارت سے محروم ادارے کے ایک استاد نے بتایا کہ انہوں نے ریاست مہاراشٹرا کے ایک ایسے ہی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے جہاں اسے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا: "میں نے مولویت کی تعلیم (یعنی درس نظامی) بھی مکمل حاصل کی ہے اور آج الحمد الله میں اب یہاں بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارا معاشرہ جسمانی طور بچوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے لیکن انہیں آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہونا چاہئے کیونکہ اللہ پاک نے انہیں مخصوص صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔"
اس دوران ادارے کے مہتمم مولانا عبید اللہ اشاعتی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "منفرد نوعیت کے اس ادارے میں طلبہ کو بریل زبان اور اشاروں والی زبان سے تعلیم دی جاتی ہے تاکہ یہ بچے بھی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔" انہوں نے عوام سے اپیل کی وہ ادارے کو معاونت کریں اور ساتھ ساتھ جہاں بھی ایسے بچے ملیں تو انہیں یہاں بیچ دیں۔
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