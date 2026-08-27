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ادھم پور میں طالبات نے سی آر پی ایف جوانوں کو باندھی راکھی
رکشا بندھن 28 اگست کو منایا جائے گا۔ رکشا بندھن کا تہوار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان غیر متزلزل پیار اور اعتماد کی علامت ہے۔
Published : August 27, 2026 at 5:14 PM IST
ادھم پور، جموں و کشمیر : (آشیش دت) ادھم پور میں سکول کی طالبات سی آر پی ایف کے جوانوں کو راکھی باندھ رہی ہیں۔ رکشا بندھن کے موقع پر اسکول کی طالبات نے سی آر پی ایف کی 187ویں بٹالین کا دورہ کیا اور وہاں تعینات افسران اور جوانوں کو راکھی باندھی۔
سی آر پی ایف کی 187ویں بٹالین کے کمانڈنٹ منیش کمار یادو نے رکشا بندھن کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے طلباء سے بات چیت کی اور اس موقع کو سپاہیوں کے لیے خصوصی بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔
سی آر پی ایف کے جوانوں نے بھی لڑکیوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس طرح کے تہوار منانے سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اپنے خاندان اور سماج سے منسلک محسوس کرتی ہیں۔
اسکول کی طالبات نے کہا کہ وہ ان فوجیوں اور افسران کو راکھی باندھنے میں فخر محسوس کرتی ہیں جو ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے وقف رہتے ہیں اور اکثر تہواروں کے دوران بھی اپنے خاندانوں سے دور رہتے ہیں۔یہ جشن نوجوان نسل اور ملک کے سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان محبت، احترام اور شکرگزاری کے مضبوط بندھن کی عکاسی کرتا ہے۔
رکشا بندھن کا تہوار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت اور اعتماد کا جشن ہے۔ یہ تہوار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان پیار کی عکاسی کرتا ہے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھتی ہیں اور بدلے میں بھائی ان کی زندگی بھر حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔