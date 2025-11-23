ETV Bharat / jammu-and-kashmir
موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ 24 نومبر کو سماعت کرے گا
درخواست میں قومی سلامتی ایکٹ کے تحت سونم وانگچک کی حراست کو غیر قانونی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
By PTI
Published : November 23, 2025 at 1:23 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ پیر (24 نومبر) کو سونم وانگچک کی اہلیہ کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کرے گی۔ درخواست میں سخت قومی سلامتی ایکٹ کے تحت ماحولیاتی کارکن کی حراست کو غیر قانونی اور ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ نے 29 اکتوبر کو وانگچک کی بیوی گیتانجلی جے انگمو کی ترمیم شدہ عرضی پر مرکز اور لداخ انتظامیہ سے جواب طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی 24 نومبر کی کاز لسٹ کے مطابق، عرضی جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آنے والی ہے۔
وانگچک کو 26 ستمبر کو قومی سلامتی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کے لیے پرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ حکومت نے وانگچک پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے انھیں گرفتار کیا تھا۔
ترمیم شدہ درخواست میں کہا گیا ہے، "گرفتاری کا حکم کی بنیاد باسی ایف آئی آرز، مبہم الزامات، اور قیاس آرائی پر مبنی ہے، اس میں حراست کی مبینہ بنیادوں سے کوئی براہ راست یا قریبی تعلق نہیں ہے اور اس طرح یہ کسی قانونی یا حقیقتی جواز سے خالی ہے"۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ، "احتیاطی اختیارات کا اس طرح کا صوابدیدی استعمال اختیارات کا غلط استعمال ہے، جو آئینی آزادیوں اور مناسب عمل کی بنیاد پر حملہ کرتا ہے ۔"
درخواست میں کہا گیا کہ یہ مکمل طور پر مضحکہ خیز ہے کہ لداخ اور پورے ہندوستان میں نچلی سطح پر تعلیم، اختراع اور ماحولیاتی تحفظ میں ان (سونم وانگچک) کی شراکت کے لئے ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کے تین دہائیوں سے زیادہ کے بعد، وانگچک کو اچانک نشانہ بنایا جائے گا۔
"انتخابات اور اے بی ایل (لیہہ کی اعلیٰ باڈی)، کے ڈی اے (کرگل ڈیموکریٹک الائنس) اور وزارت داخلہ کے درمیان بات چیت کے آخری دور سے محض دو ماہ قبل، انہیں زمین کی لیز کی منسوخی، ایف سی آر اے کی منسوخی، سی بی آئی کی تحقیقات شروع کرنے اور محکمہ انکم ٹیکس کے نوٹس بھیجے گئے۔
درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ وقتی قربت میں کیے گئے ان مربوط اقدامات سے یہ اولین طور پر واضح ہوتا ہے کہ وانگچک کی گرفتاری کا حکم امن عامہ یا سلامتی کے حقیقی خدشات پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے اختلاف رائے کے اپنے جمہوری اور آئینی حق کو استعمال کرنے والے معزز شہری کو خاموش کرنے کی ایک حسابی کوشش ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ 24 ستمبر کو لیہہ میں تشدد کے افسوسناک واقعات کو کسی بھی طرح سے وانگچک کے اقدامات یا بیانات سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ وانگچک نے خود اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے تشدد کی مذمت کی ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ تشدد لداخ کی "تپسیا" اور پانچ سالوں کی پرامن تعاقب کی ناکامی کا باعث بنے گا اور کہا کہ "یہ ان کی زندگی کا سب سے افسوسناک دن ہے"۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 28 دن کی واضح تاخیر کے بعد ہی وانگچک کو حراست کی مکمل بنیاد فراہم کی گئی تھی، جو کہ این ایس اے کے سیکشن 8 کے تحت طے شدہ قانونی ٹائم لائن کی صریح خلاف ورزی ہے۔
این ایس اے مرکز اور ریاستوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ افراد کو حراست میں لیں تاکہ انہیں "ہندوستان کے دفاع کے لیے متعصبانہ" طریقے سے کام کرنے سے روکا جا سکے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ حراستی مدت 12 ماہ ہے، حالانکہ اسے پہلے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
