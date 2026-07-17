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ڈومیسائل رعایت کو بنیاد بنا کر اوپن میرٹ سے انکار غیر آئینی: جموں کشمیر ہائی کورٹ
کورٹ نے ریزرویشن اور بھرتی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت سے درخواست گزاروں کو تقرری نامہ دینے کی ہدایت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 8:30 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ریزرویشن اور بھرتی سے متعلق ایک اہم فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جموں و کشمیر کے ڈومیسائل کی بنیاد پر قد اور سینے کی پیمائش میں رعایت حاصل کرنے والے درج فہرست ذات (ایس سی) امیدواروں کو صرف اس وجہ سے اوپن میرٹ کی اسامیوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ریزرو زمرے کے تحت درخواست دی تھی۔
عدالت نے بھرتی کے اس طریقۂ کار کو امتیازی اور آئین کے آرٹیکل 14 اور 16 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ درخواست گزاروں کو کانسٹیبل (جی ڈی) کی دستیاب اسامیوں پر تعینات کیا جائے۔ "اگر کوئی آسامی موجود نہ ہو تو ان کی تقرری کے لیے اضافی (سپرنمری) عہدے پیدا کیے جائیں۔"
جسٹس رجنیش اوسوال نے 15 صفحات پر مشتمل فیصلہ جمعہ کو سنایا۔ یہ فیصلہ 30 جون 2026 کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ عدالت نے امیت کندل اور تین دیگر درخواست گزاروں کی عرضی نمٹا دی، جنہوں نے اسٹاف سلیکشن کمیشن (ایس ایس سی) کی 2018 کی بھرتی کے تحت بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) اور آسام رائفلز میں کانسٹیبل (جی ڈی) کی 2021 کی سلیکشن لسٹ کو چیلنج کیا تھا۔
درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اوپن میرٹ کے کئی منتخب امیدواروں سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے، لیکن انہیں صرف اس بنیاد پر تقرری نہیں دی گئی کہ حکام نے انہیں ایس سی زمرے میں "رعایتی معیار" سے فائدہ اٹھانے والا امیدوار قرار دیا۔ ان کا موقف تھا کہ انہیں صرف قد اور سینے کی پیمائش میں وہ رعایت ملی تھی جو جموں و کشمیر کے تمام رہائشیوں کو یکساں طور پر دی جاتی ہے، نہ کہ ان کی ذات کی بنیاد پر۔
مرکزی حکومت نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ چونکہ درخواست گزاروں نے ایس سی زمرے کے تحت درخواست دی تھی اور جسمانی معیار میں رعایت حاصل کی تھی، اس لیے بھرتی کے نوٹس کی شق 11 (xiv) کے مطابق انہیں صرف ریزرو اسامیوں میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے یونین آف انڈیا بنام ساجب رائے (2025) فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔
تاہم ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھرتی کے نوٹس کا جائزہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ قد اور سینے کی پیمائش میں رعایت ایس سی زمرے کی بنیاد پر نہیں بلکہ جموں و کشمیر اور بعض دیگر مخصوص علاقوں کے تمام امیدواروں کو ان کے ڈومیسائل کی بنیاد پر دی گئی تھی۔
عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نمبر 2، 3 اور 4 کو قد میں رعایت صرف اس لیے دی گئی کیونکہ وہ جموں و کشمیر کے رہائشی تھے، اس کا ان کے ایس سی زمرے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح درخواست گزار نمبر 1 اور 4 کو سینے کی پیمائش میں رعایت بھی صرف ڈومیسائل کی بنیاد پر ملی تھی، نہ کہ ذات کی بنیاد پر۔
جسٹس اوسوال نے کہا کہ سرکاری حکام یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ درخواست گزاروں کو ایسی کوئی رعایت دی گئی تھی جو صرف ایس سی امیدواروں کے لیے مخصوص ہو۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صرف اس وجہ سے کہ درخواست گزاروں نے ایس سی زمرے کے تحت درخواست دی تھی، انہیں صرف ریزرو کوٹے تک محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں حاصل ہونے والی رعایت عام نوعیت کی تھی اور دیگر امیدواروں کو بھی دستیاب تھی۔
عدالت نے مزید کہا کہ سرکاری حکام کے اس رویے سے درخواست گزاروں کو ان کے ایس سی ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا، جو امتیازی سلوک ہے اور آئین کے آرٹیکل 14 اور 16 کی صریح خلاف ورزی ہے۔
ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں گواہاٹی ہائی کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کا بھی حوالہ دیا، جن میں قرار دیا گیا تھا کہ علاقائی بنیاد پر دی جانے والی جسمانی رعایتیں کسی بھی باصلاحیت ریزرو امیدوار کو اوپن میرٹ میں غور کیے جانے کے حق سے محروم نہیں کر سکتیں، کیونکہ ان کا تعلق ذات پر مبنی ریزرویشن سے نہیں ہوتا۔
عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ درخواست گزاروں سے کم نمبر لینے والے امیدواروں کو ملازمت دی گئی، جس سے ان کے ساتھ "سنگین ناانصافی" ہوئی۔ تاہم عدالت نے ان منتخب امیدواروں کی تقرری منسوخ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ پانچ برس سے ملازمت کر رہے ہیں، ان کی تربیت پر سرکاری خزانے سے خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے اور اس مرحلے پر انہیں ہٹانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔
سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ 2018 کی بھرتی سے متعلق تمام اسامیاں بعد کی بھرتیوں میں منتقل ہو چکی ہیں اور اب کوئی خالی آسامی موجود نہیں ہے۔
سپریم کورٹ کے گورو پردھان بنام ریاست راجستھان فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ درخواست گزاروں کو دستیاب اسامیوں پر تعینات کیا جائے، اور اگر کوئی آسامی موجود نہ ہو تو قانونی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں ان کے لیے اضافی (سپرنمری) عہدے پیدا کیے جائیں۔ عدالت نے حکام کو فیصلے کی نقل موصول ہونے کے تین ماہ کے اندر ضروری کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت دی۔
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