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ڈورہ زینگیر جموں و کشمیر میں ایس بی ایس پی ورکرز کنونشن کا انعقاد
سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی جموں کشمیر کی جانب سے سوپور کے دور افتادہ علاقہ ڈورہ میں یک روزہ کنونشن منعقد کیا گیا۔
Published : July 6, 2026 at 9:35 AM IST
ڈورو زینگیر، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): ڈورہ زینگیر جموں و کشمیر میں ایس بی ایس پی ورکرز کنونشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس دوران پارٹی کے اسٹیٹ صدر جموں کشمیر وویک بالی کے علاوہ دیگر لوگوں نے اس کنونشن میں شرکت کی۔
پروگرام میں وویک بالی نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور جب میں نے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آج تک ہم کو پینے کا صاف پانی نصیب نہیں ہوا ہے اور جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔
انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ استحصال کیا
انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے مجھے اور میری پارٹی کو آنے پر مجبور کیا کیونکہ جو وقت کے حکمران رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو صرف اور صرف جھوٹ ہی بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ استحصال کیا ہے وہ اس وقت ایک بار پھر سرکار میں ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ایک بار پھر دھوکہ دیا ہے۔ لیکن ہماری پارٹی پر لوگوں کو کافی بھروسہ ہے۔
ملک دشمنوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ساماگرہ شکشا جے کے بوس کتاب کا مسئلہ ہوا ہے، ہم اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور اس کتاب میں ان لوگوں کا نام ہے جو ہمیشہ سے ملک دشمن کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔
نیشنل کانفرنس کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوئے
پارٹی نے کارکنوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج سے چالیس سال پہلے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ بھی مکمل نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دور میں جب جموں کشمیر میں فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے تب جو انہوں نے مینی فیسٹو (manifesto) میں لوگوں کو وعدے کیے تھے وہ بھی کبھی پورے نہیں ہوئے اور لوگ عمر عبداللہ کے وعدوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ زمینی سطح کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کی مشکلات میں صرف اضافہ ہوا ہے۔
بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں کو مشکلات کا سامنا
مقامی لوگوں نے اس دوران کہا کہ یہاں پر گزشتہ برسوں سے این سی، پی ڈی پی اور کانگریس کے حکمرانوں نے حکومت کی لیکن آج تک ہم کو کچھ بھی نہیں ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور اگر ہم اس ڈورہ گاؤں کی بات کریں تو ہم غریب لوگ ہیں اور زیادہ تر لوگ میوہ صنعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو یہ سہیل دیو بھارتی جنتا پارٹی جموں کشمیر ہے ہم کو اس پر بھروسہ ہے کیونکہ یہ لوگ مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں۔