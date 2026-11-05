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پلوامہ کے صنعتی علاقے لاسی پورہ میں ایس بی آئی کا اے ٹی ایم چوری، مشین میں تقریباً 11 لاکھ روپے موجود تھے
پلوامہ پولیس نے اے ٹی ایم چوری معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
Published : November 5, 2026 at 4:03 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق شاہ) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے معروف صنعتی علاقے لاسی پورہ میں نامعلوم چوروں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کی ایک اے ٹی ایم مشین چوری کر لی، جس میں مبینہ طور پر تقریباً 11 لاکھ روپے کی نقدی موجود تھی۔
واقعے کے بعد پلوامہ پولیس نے فوری طور پر معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن لیتر میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جبکہ ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔
ایس ایس پی پلوامہ، ساحل سرنگل کی سربراہی میں پولیس ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور چوری شدہ اے ٹی ایم مشین و نقدی کی برآمدگی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ لاسی پورہ وادی کشمیر کے اہم صنعتی مراکز میں شمار ہوتا ہے، جہاں متعدد صنعتی یونٹس قائم ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ سال 2023 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ تاہم، پولیس نے تحقیقات کے بعد چوری شدہ اے ٹی ایم مشین برآمد کر لی تھی اور اس معاملے میں بنگلہ دیشی شہریوں پر مشتمل تین رکنی گروہ کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا۔
ادھر، تازہ واقعے کے سلسلے میں پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے تاکہ ملوث افراد کا سراغ لگا کر انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔