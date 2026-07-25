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'منشیات کو نہ کہیں، کتابوں کو ہاں کہیں'، ایل جی منوج سنہا نے ریڈنگ میراتھن کو کیا روانہ
ایل جی منوج سنہا نے اس میراتھن کو علم، جسمانی تندرستی اور ماحولیاتی ذمہ داری کا حسین امتزاج قرار دیا۔
Published : July 25, 2026 at 11:39 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سنیچر کے روز سرینگر میں شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (ایس کے آئی سی سی) سے پانچ کلومیٹر طویل 'ریڈنگ میراتھن' کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں، تاحیات مطالعہ کی عادت اپنائیں اور ماحولیات کے تحفظ میں فعال کردار ادا کریں۔ چنار بک فیسٹیول کے حصے کے طور پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں جموں و کشمیر بھر سے سینکڑوں طلبہ، ٹیچرز، ماہرینِ تعلیم اور دیگر شرکاء نے حصہ لیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے اس میراتھن کو ایک منفرد اقدام قرار دیا جس میں علم، جسمانی تندرستی اور ماحولیاتی ذمہ داری کا امتزاج موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ میراتھن علم حاصل کرنے کی ثقافت اور فطرت کے تئیں ہماری ذمہ داری کا ایک حسین سنگم ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت خطے کے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور فہم و فراست کی عکاس ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی کلاس رومز اور نصابی کتابوں سے آگے بڑھ کر سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم کو طلبہ کو عملی اقدامات اور کمیونٹی کی شمولیت کے ذریعے ذمہ دار شہری بننے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "ایجوکیشن صرف کتابوں یا چہار دیواری تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ اسے کھیلوں، کمیونٹی کی شرکت، صحت مند زندگی اور ذمہ دارانہ شہریت میں نظر آنا چاہیے۔" انہوں نے ریڈنگ میراتھن کو ایک ایسی مثال قرار دیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح قومی تعلیمی پالیسی کے مقاصد کو بامنی عوامی شرکت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
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چنار بک فیسٹیول کے تھیم "رن فار اے گرین فیوچر" (سبز مستقبل کے لیے دوڑ) اور اس کے نعرے "منشیات کو نہ کہیں، کتابوں کو ہاں کہیں" کا حوالہ دیتے ہوئے سنہا نے کہا کہ اس پروگرام نے پانچ کلومیٹر کی دوڑ کے ذریعے جسمانی تندرستی، مطالعہ کے ذریعے ذہنی و فکری ترقی اور پائیدار طریقوں کے ذریعے ماحولیاتی بیداری کو فروغ دے کر زندگی کے تین اہم پہلوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مطالعہ علم کو وسعت دینے اور تنقیدی سوچ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، جب کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے اور صحت کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے فطرت کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ سنہا نے مزید کہا کہ "کتابوں میں ماحولیاتی تبدیلی یا صحت سے متعلق پڑھنا آسان ہے، لیکن سچی تعلیم کی ترجمانی تب ہوتی ہے جب ہم عملی قدم اٹھاتے ہیں، خواہ وہ تندرستی کے لیے دوڑنا ہو، ماحول کا تحفظ کرنا ہو یا خود کو منشیات سے دور رکھنا ہو۔"
انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مطالعہ کو روزمرہ کی عادت بنا کر، ماحولیاتی طور پر ذمہ دارانہ طریقے اپنا کر اور اس تقریب کے بعد بھی معاشرے کی خدمت جاری رکھ کر مثبت سماجی تبدیلی کے سفیر بنیں۔ سنہا کے مطابق، یہ اقدار ایسے ذمہ دار شہری بنانے میں مدد گار ثابت ہوں گی جو قوم کی تعمیر میں بامعنی تعاون کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
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26 جولائی کو کرگل وجے دیوس منائے جانے کے پیشِ نظر، لیفٹننٹ گورنر نے سال 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان کے حوصلے، نظم و ضبط اور ملک کے لیے وابستگی سے ترغیب حاصل کریں۔ سنہا نے واضح کیا کہ کیپٹن وکرم بترا، کیپٹن منوج کمار پانڈے اور کیپٹن انوج نیر سمیت کئی ایوارڈ یافتہ جنگی ہیروز اس وقت محض 20 سے 25 سال کے درمیان تھے جب انہوں نے فرض کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔
انہوں نے کہا کہ "انہوں نے ہمیں 'نیشن فرسٹ' (پہلے ملک)، نظم و ضبط، قیادت اور کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے کی اقدار سکھائیں۔ ان نظریات سے ہر نوجوان بھارتی شہری کو ترغیب حاصل کرنا چاہیے۔" لیفٹننٹ گورنر نے نیشنل بک ٹرسٹ کے ڈائریکٹر یوراج ملک اور ان کی ٹیم کی بھی تعریف کی جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور مطالعہ، صحت مند طرزِ زندگی اور سماجی بیداری کو فروغ دینے کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔
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