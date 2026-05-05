ساولاکوٹ پاور پروجیکٹ پر رام بن اور ادھم پور آمنے سامنے
پاور پروجیکٹ میں سڑک کو مجوزہ مقام سے دو سے تین کلومیٹر موڑنے پر رام بن کے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 2:24 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ادھم پور ویسٹ سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن اسمبلی پون گپتا کے ایک سوال سے شروع ہوا معاملہ اب ایک بڑا تنازع بن گیا ہے۔ ادھم پور اور رام بن اضلاع کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور رام بن کے لوگ اپنے مفادات متاثر ہونے کے خدشے پر سراپا احتجاج ہیں۔
گپتا نے تجویز دی تھی کہ پاور پروجیکٹ تک جانے والی مرکزی سڑک ادھم پور سے بنائی جائے۔ بعد میں بات یہاں تک پہنچی کہ پاور ہاؤس کو مجوزہ مقام سے تین کلو میٹر آگے منتقل کر کے اسے ادھم پور ضلع کا حصہ بنایا جائے۔ رام بن کے لوگوں نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر زمین رام بن سے حاصل کی گئی ہے اور ماحولیاتی نقصان کا بوجھ بھی انہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ پروجیکٹ کی مرکزی سڑک ادھم پور سے دی جائے نہ کہ رام بن سے۔
ساؤلکوٹ پاور پروجیکٹ 1856 میگاواٹ کا رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹرک منصوبہ ہے جو دریائے چناب پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ تین اضلاع—رام بن، ادھم پور اور ریاسی—میں پھیلا ہوا ہے، تاہم اس کے ذخیرے (ریزروائر) کا بڑا حصہ رام بن میں ہے۔ تقریباً 88 فیصد علاقہ رام بن میں، آٹھ فیصد سے کم ادھم پور میں اور چار فیصد سے کم ریاسی میں آتا ہے۔ اس کے باوجود ادھم پور کے نمائندے چاہتے ہیں کہ پاور ہاؤس، مرکزی سڑک اور زیادہ تر فوائد ان کے ضلع کو ملیں، جبکہ رام بن کو صرف ریزروائر تک ہی محدود رکھا جائے۔
اپنے حصے سے محروم رہنے اور امتیازی سلوک کے خدشے کے پیش نظر رام بن کے لوگوں نے "ساولاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ایس جے اے سی)" قائم کی ہے، جس کی قیادت ایڈووکیٹ فیروز احمد خان کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مطالبات پورے نہ ہونے پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے خان نے کہا کہ وہ ترقی کے خلاف نہیں، لیکن رام بن کے عوام کے حقوق اور ان کے بچوں کے مستقبل پر سمجھوتہ قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "ساولاکوٹ پروجیکٹ کے بارے میں پائی جانے والی ابہام سے پر پالیسی قابل قبول نہیں۔ اگر سڑک کو رام بن کے بجائے ادھم پور سے موڑا گیا تو ضلع اپنے ہی ترقیاتی منصوبے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر پروجیکٹ کی جگہ اصل مقام سے 2 سے 3 کلومیٹر منتقل کی گئی اور رام بن کے دیہات زیر آب آنے کا خدشہ بڑھا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟"
ایس جے اے سی صدر نے ٹینڈر جاری کرنے میں تاخیر پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ "واضح ٹائم لائن نہ ہونا سنجیدگی کی کمی ظاہر کرتا ہے۔" یاد رہے کہ 4 اپریل کو پون کمار گپتا نے اسمبلی میں سوال اٹھایا تھا کہ "کیا حکومت ادھم پور سے سب سے مختصر راستہ اختیار کرے گی؟" تاہم حکومت نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ گپتا نے دعویٰ کیا کہ پاور ہاؤس اور حفاظتی دیوار ادھم پور میں ہے جبکہ نشیبی علاقہ رام بن میں آتا ہے۔
جب حکومت نے ان کی بات نہیں سنی تو گپتا نے وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کو خط لکھا۔ ڈاکٹر سنگھ نے یہ معاملہ مرکزی وزیر توانائی منوہر لال کھٹر کو بھیج دیا۔ اس پیش رفت سے رام بن کے لوگوں کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں اور ایس جے اے سی کو اندیشہ ہے کہ پالیسی میں تبدیلی ان کے مفاد کے خلاف ہو سکتی ہے۔
ایس جے اے سی نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے نام ایک یادداشت ڈپٹی کمشنر رام بن کے حوالے کی ہے اور ضلع کے مفادات کے تحفظ کے لیے مداخلت کی اپیل کی ہے۔
یہ وہی ساولاکوٹ پروجیکٹ ہے جس پر پاکستان کے اعتراضات کی وجہ سے طویل عرصے سے کام رکا ہوا تھا۔ تاہم پہلگام حملے کے بعد بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی، جس کا مقصد بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانا ہے۔
ایس جے اے سی کے اہم مطالبات
- سڑک کے راستے پر وضاحت (رام بن یا ادھم پور)
- ٹینڈر شیڈول اور پروجیکٹ ٹائم لائن
- 2013 قانون کے مطابق معاوضہ
- غیر استعمال شدہ زمین کی واپسی یا دوبارہ جانچ
- بحالی اور باز آبادکاری پالیسی
- مقامی لوگوں کو روزگار میں ترجیح
- متاثرہ خاندانوں کے لیے اجرت کا تحفظ
- ماحولیاتی اور سماجی تحفظ کے اقدامات
