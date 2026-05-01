ساولاکوٹے میں شدت، جے اے سی نے 3 مئی کو رامبن میں ریلی کا اعلان کردیا
ساولاکوٹے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ 3 مئی 2026 کو ایک پُرامن عوامی ریلی کا اعلان کیا ہے۔
Published : May 1, 2026 at 9:08 PM IST
رامبن (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں ساولاکوٹے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یوم مزدور کے مواقع پر کمیٹی کے صدر ایڈووکیٹ فیروز خان کی قیادت میں، ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ساولاکوٹے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق جاری غیر یقینی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔
کمیٹی نے مجوزہ سڑک کے متبادل راستے کے حوالے سے مسلسل ابہام کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے کو 13 اپریل 2026 کی ایک باضابطہ خط و کتابت کے ذریعے اٹھایا جا چکا ہے، جس میں رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ایم ایل اے ادھم پور (ویسٹ) انجینئر پون کمار گپتا کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر تک پہنچایا تھا۔
اس تجویز میں مبینہ طور پر منصوبے کے لیے سڑک کا راستہ رامبن کے بجائے ادھم پور سے گزارنے کی بات کی گئی ہے۔ ساولاکوٹے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق اس پیش رفت نے رامبن کے عوام میں اپنے جائز حقوق کے حوالے سے بے چینی اور الجھن پیدا کر دی ہے۔ کمیٹی نے ان اطلاعات پر بھی تشویش ظاہر کی، جن کے مطابق منصوبے کے مقام کو رامبن سے 2 تا 3 کلومیٹر دور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر ایسا ہوا تو رامبن کا کردار محض ایک آبی ذخیرہ (ریزروائر) تک محدود ہو جائے گا، جبکہ ضلع کو ماحولیاتی اور سماجی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
کمیٹی نے کہا کہ اس صورت میں متاثرہ زمین کا تقریباً 88 فیصد حصہ رامبن میں آئے گا، جو ایک غیر متناسب بوجھ ہوگا۔ مزید برآں، کمیٹی نے ٹینڈرز کے اجرا میں تاخیر اور منصوبے کے واضح اور وقت بند نفاذی منصوبے کی عدم موجودگی پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل غیر یقینی صورتحال عوامی اعتماد کو کمزور کرتی ہے اور مقامی ترقی، روزگار اور معاشی منصوبہ بندی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔
ساولاکوٹے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے زمین کے حصول اور معاوضے کے معاملے کو بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کئی متاثرہ خاندانوں کو یا تو ناکافی معاوضہ دیا گیا ہے یا ان کی زمین حاصل کرنے کے باوجود برسوں سے استعمال نہیں کی گئی۔ کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ تمام معاوضہ "حقِ منصفانہ معاوضہ اور شفافیت برائے اراضی حصول، بازآبادکاری و آبادکاری ایکٹ 2013" کے مطابق دیا جائے۔ مزید یہ کہ جہاں حاصل شدہ زمین استعمال نہیں ہو رہی، اسے اصل مالکان کو واپس کیا جائے یا قانون کے مطابق نیا معاوضہ دیا جائے۔
اپنے مؤقف کو دہراتے ہوئے، ساولاکوٹے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ 3 مئی 2026 کو ایک پُرامن عوامی ریلی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریلی ڈاک بنگلہ رامبن سے شروع ہو کر بس اسٹینڈ رامبن کے راستے بالی بازار تک جائے گی اور دوبارہ ڈاک بنگلہ رامبن پر اختتام پذیر ہوگی۔ رامبن کے عوام کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں شریک ہو کر جمہوری انداز میں اپنے خدشات کا اظہار کریں۔ انکے ہمراہ کے دیگر اراکین بشمول لیگل ایڈوائزر مظفر لون، محمد اختر، صدام بالی، مدثر عظمت میر، منظور احمد، محمد ارشاد راتھر، وکیل سنگھ، سریجیت سنگھ، امتیاز احمد، محمد رابیر، ہیپی سنگھ، عبدالرحیم بالی، محمد آصف گلریز مو جود تھے۔