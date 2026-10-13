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سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان تنازع کشمیر سے عمرہ کی بکنگ کو کر سکتا ہے متاثر
سعودی عرب میں کشمیری عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ ہیں لیکن پروازوں میں خلل نے خدشات کو جنم دیا ہے۔
Published : October 13, 2026 at 4:35 PM IST
سری نگر: یمن کے حوثی باغیوں کے فضائی حملوں کے بعد کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں کی خدمات کی معطلی نے کشمیر سے عمرہ کی بکنگ کو متاثر کیا ہے، کیونکہ زائرین اکثر موسم سرما کی تعطیلات کے دوران سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
سعودی عرب میں کشمیری عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ ہیں لیکن پروازوں میں خلل اور منسوخی نے ان کی واپسی کے شیڈول کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا ہے۔
اتوار کو سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سعودی زیرقیادت اتحاد نے اس حملے کا ذمہ دار ہمسایہ ملک یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو ٹھہرایا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کی جنگ کے آغاز کے بعد سے کسی بھی خلیجی عرب ملک میں یہ سب سے مہلک حملہ تھا۔
مدینہ میں حجاج کے ایک گروپ نے کہا کہ وہ محفوظ ہیں لیکن پروازوں میں خلل کے باعث پریشان ہیں۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا "ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تنازعہ جلد ختم ہو تاکہ ہم وقت پر واپس آ سکیں،"۔
حجاج سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے دہلی اور ممبئی کے راستے جدہ جاتے ہیں۔ جب سے ریاض کے ہوائی اڈے پر حملہ ہوا، کشمیر سے تعلق رکھنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ جدہ اس تنازعے سے براہ راست متاثر نہیں ہوا ہے، کیونکہ دونوں شہر 700 کلومیٹر کے فاصلے پر الگ ہیں۔
وادی کے ٹور آپریٹرز، جنہوں نے عمرہ کے لیے کچھ گروپ بھیجے ہیں، کہا کہ کشمیر سے آنے والے زائرین محفوظ ہیں، لیکن بڑھتے ہوئے تنازعے نے نومبر میں پرواز کرنے والے زائرین کے لیے "غیر یقینی صورتحال" پیدا کر دی ہے۔
ٹور آپریٹر جاوید احمد نے کہا کہ کشمیر سے آنے والے عمرہ زائرین مکمل طور پر محفوظ ہیں اور وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ریاض جانے والی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ سری نگر سے جدہ براستہ دہلی اور ممبئی پروازیں چل رہی ہیں۔ میرا 32 حاجیوں کا گروپ محفوظ ہے اور ایک نیا گروپ آنے والے ہفتوں میں روانہ ہونے والا ہے۔
ریاض ہوائی اڈے (جدہ کے بعد دوسرا مصروف ترین ہوائی اڈہ) 17 اکتوبر تک بند ہونے کے باعث، جن عازمین کی پروازیں ریاض سے گزرنے والی تھیں، انہیں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
عمرہ اور حج ٹورز کے معروف آپریٹر عمر نذیر تبتبکل نے کہا کہ کشمیر سے عمرہ کا سفر نومبر میں شروع ہوتا ہے لیکن سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جاری تنازعہ نے عمرہ کی بکنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔
کشمیری زائرین سردیوں کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہیں، نومبر میں شروع ہوتے ہیں، جب تعلیمی ادارے موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند ہوتے ہیں۔ اکتوبر میں عمرہ پیکج سستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے تقریباً 20,000 زائرین سردیوں کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہیں۔
کشمیر کے زائرین نومبر میں شروع ہونے والی سردیوں کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہیں،جب تعلیمی ادارے موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند ہوتے ہیں۔ اکتوبر میں عمرہ پیکج سستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے تقریباً 20,000 زائرین سردیوں کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہیں۔
تبتباکال نے کہا کہ ہندوستان سے سعودی عرب کی پروازوں میں رکاوٹ ایک بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر تنازعہ بڑھتا ہے تو اس سے طے شدہ بکنگ اور سفر میں خلل پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا۔
بگڑتی ہوئی صورتحال کی روشنی میں کئی ایئرلائنز نے سعودی عرب کے شہروں ریاض، جدہ، دمام اور مدینہ کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ انڈیگو نے 17 اکتوبر تک سعودی عرب کے چار شہروں سے آنے اور جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایئر انڈیا نے 15 اکتوبر تک پروازوں کو معطل کر دیا ہے، اور اکاسا ایئر نے ریاض اور جدہ کے لیے اپنی پروازوں کی معطلی میں 17 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔
بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے بھی اپنی خدمات کم کر دی ہیں۔ لفتھانسا گروپ کی ایئر لائنز نے ریاض کے لیے پروازیں 16 اکتوبر تک منسوخ کر دی ہیں، جبکہ ایئر فرانس-کے ایل ایم نے اکتوبر کے آخر تک سعودی دارالحکومت کے لیے سروس معطل کر دی ہے۔ اتحاد ایئرویز اور فلپائن ایئرویز نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔
سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانے نے وہاں ہندوستانی شہریوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے، اگر ضروری ہو تو گھر کے اندر رہیں اور مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔