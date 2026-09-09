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جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے عمارت کو غیر محفوظ قرار دے دیا
'اولڈ جنرل بس اسٹینڈ' کی عمارت کو جموں ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے نوٹس جاری کرکے "خستہ حال اور غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا۔
Published : September 9, 2026 at 10:39 AM IST
جموں، ( محمد اشرف گنائی): دہلی کے ستیا نیکیتن علاقے میں پیش آنے والے ہلاک خیز عمارت گرنے کے سانحے کے بعد جموں کے عوامی اور تجارتی مقامات کی عمارتوں کی حفاظت پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جموں کے تاریخی 'اولڈ جنرل بس اسٹینڈ' کی عمارت کو جموں ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے تقریباً دو سال قبل نوٹس جاری کر کے "خستہ حال اور غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا تاہم، اس انتباہ کے باوجود عمارت کے اندر دکانیں، کاروباری ادارے اور ٹرانسپورٹ دفاتر بدستور فعال ہیں نوٹس بورڈ پر انتباہ، لیکن عملی کارروائی کا فقدان عمارت کے احاطے میں جے ڈی اے کے وائس چیئرمین کی ہدایت پر ایک تحریری بورڈ نصب کیا گیا ہے جس پر عوام، مسافروں اور دکانداروں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے:
تمام دکانداروں، مسافروں اور اولڈ جنرل بس اسٹینڈ کی عمارت استعمال کرنے والوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ چیف انجینئر محکمہ تعمیراتی عامہ نے عمارت کی زبوں حالی کے پیش نظر اسے غیر محفوظ قرار دیا ہے تاکہ کسی ناخوشگوار حادثے سے جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ اس نوٹس کے باوجود اگر کوئی شخص اس عمارت کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے ذاتی خطرے اور ذمہ داری پر ایسا کرے گا
بس اسٹینڈ کا یہ احاطہ روزانہ ہزاروں مسافروں اور شہریوں کی آمد و رفت کا مرکز بنا رہتا ہے عمارت کی چھتوں سے سیمنٹ جھڑ رہا ہے، لوہے کے گڈروں پر زنگ لگ چکا ہے اور ستونوں پر دراڑیں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ خطرے کے انتباہ کے باوجود بس اسٹینڈ پر مسافروں کا شدید رش رہتا ہے اور نیچے تجارتی سرگرمیاں بلا تعطل جاری ہیں مقامی شہریوں اور تاجروں نے انتظامیہ کے اس رویے پر شدید سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محض ایک نوٹس بورڈ لگا کر جے ڈی اے اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ دہلی میں حالیہ عمارت گرنے کے دلخراش واقعے کے بعد، جموں کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کرنے کے بجائے اس عمارت کا فوری تدارک کرے یا متبادل انتظامات فراہم کر کے خطرے کو ٹالے دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہیں کہ ان کے کاروبار پر اثر نہیں پڑنا چاہئے اور دوکاندار اس عمارت کی خستہ حالت بیان کرنا اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔