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سیٹلائٹ تصاویر سے لے کر فوٹوز تک: کشمیر کی شیش ناگ جھیل پر کسی بھی نئی تعمیر کی تردید، حکومتی رپورٹ میں شواہد یکجا
سطح سمندر سے تقریباً 11,780 فٹ کی بلندی پر واقع یہ گلیشیائی الپائن جھیل سرینگر سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
Published : November 26, 2026 at 9:59 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 10:41 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں امرناتھ یاترا کے راستے پر واقع ماحولیاتی طور پر حساس الپائن گلیشیئر جھیل 'شیش ناگ' پر بھاری مشینری (ارتھ موور) کے استعمال سے متعلق جاری تنازع کے دوران وہاں 'کسی بھی نئی سڑک یا راستے (الائنمنٹ) کی تعمیر' کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے محکمہ جنگلات کی جانب سے تیار کردہ اور 'ای ٹی وی بھارت' کو موصول ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کھدائی کرنے والی مشین (ایکسکیویٹر) کے ذریعے کیا جانے والا کام ہندو یاتریوں کی 'حفاظت اور آسان رسائی' کے لیے چندن واڑی سے شیش ناگ جھیل سے ہوتے ہوئے امرناتھ غار تک جانے والے راستے کی سالانہ دیکھ بھال اور مرمت کا حصہ تھا۔
سطح سمندر سے تقریباً 11,780 فٹ کی بلندی پر واقع یہ گلیشیائی الپائن جھیل سرینگر سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بھگوان شیو سے منسوب ہندوؤں کی مقدس ترین زیارت گاہ 'امرناتھ غار' جانے والے راستے پر پڑتی ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑوں کی گہرائی میں سطح سمندر سے 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع یہ مندر سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکا رہتا ہے اور یہاں کھڑی چٹانوں اور تنگ پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پیدل یا خچروں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔
سرینگر-لیہہ شاہراہ پر سونمرگ کے قریب واقع 14 کلومیٹر طویل مختصر بالتل راستہ ایک دن کی پیدل مسافت میں طے کیا جا سکتا ہے، تاہم 48 کلومیٹر طویل روایتی پہلگام راستے پر اس وقت تنازع کھڑا ہو گیا جب ارتھ موور کے ڈرائیور نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کیں۔ ان ویڈیوز میں ایکسکیویٹر کو شیش ناگ جھیل کے قریب کام کرتے دکھایا گیا تھا، جس پر وادی میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وادی سے باہر کے رہنے والے متعلقہ شخص نے دیوالی کے دنوں کے آس پاس اس قدرتی اور پُرفضا مقام کی ریل (مختصر ویڈیو) سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ "تاہم مزید تنازع سے بچنے کے لیے اب ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے۔"
محکمہ جنگلات نے مبینہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے رواں ہفتے کے اوائل میں ایک سینئر افسر کی قیادت میں 12 رکنی ٹیم کو ماحولیاتی طور پر حساس شیش ناگ جھیل روانہ کیا تھا۔ اس ٹیم نے رپورٹ کے لیے شواہد اکٹھے کرنے کی خاطر دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چار گھنٹے سے زائد پیدل سفر کر کے جھیل کے مقام تک رسائی حاصل کی۔ ایک اور افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ٹیم نے رپورٹ مرتب کرنے کے علاوہ اس جگہ کی ویڈیوز اور تصاویر بھی بنائیں۔ ویڈیوز، تصاویر اور سیٹلائٹ امیجز پر مشتمل ابتدائی رپورٹ وزیرِ جنگلات کے ملاحظے کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔"
دوسری جانب جموں و کشمیر کے وزیرِ جنگلات الطاف کلو اور سابق وزیرِ اعلیٰ محبوبہ مفتی کو 'سیکیورٹی خدشات' کے باعث جھیل کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس علاقے میں موبائل نیٹ ورک دستیاب نہیں ہے اور بظاہر اجازت نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر چندن واڑی سے غار تک جانے والے راستے کی موجودگی اور اس کی سمت (الائنمنٹ) کو ظاہر کرتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ جھیل کے متوازی چلتا ہے اور اس کے کنارے سے ایک واضح فاصلہ برقرار رکھتا ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق "اس راستے کی دیکھ بھال اور بہتری ایک دیرینہ عمل ہے جو 2012 سے باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے، اس لیے یہ 2026 میں شروع کی گئی کوئی نئی سرگرمی نہیں ہے۔"
رپورٹ میں سپریم کورٹ کی 2012 کی ہدایات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں یاتریوں، گھوڑوں اور پالکیوں کی محفوظ اور ہموار آمدورفت کے لیے راستے کی کم از کم مقررہ چوڑائی 12 فٹ برقرار رکھنے اور اسے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ ان ہدایات میں راستے کی پیدل گزرگاہ والی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے پورے ٹریک کی بہتری، بشمول حساس مقامات پر ضروری حفاظتی اقدامات اور تعمیراتی سہارا فراہم کرنے کا بھی تصور پیش کیا گیا ہے۔
چار صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "ان ہدایات کے مطابق یاترا ٹریک کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کے پاس ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والی سرگرمی بی آر او کی جانب سے کی جانے والی معمول کی سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کے کاموں کا حصہ ہے۔ وہاں نہ تو کوئی نئی سڑک تعمیر کی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی نیا راستہ بنایا جا رہا ہے۔" معلوم ہوا ہے کہ قانونی ہدایات اور سخت نگرانی کے پیشِ نظر متعدد اداروں کی جانب سے ہچکچاہٹ دکھائے جانے کے بعد بارڈر روڈز آرگنائزیشن کو راستوں کی دیکھ بھال کا کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ٹریک کی دیکھ بھال کا یہ منصوبہ 2022 میں کئی شرائط کے ساتھ بی آر او کے حوالے کیا گیا تھا، جن میں سپریم کورٹ کی ہدایات پر من و عن عمل درآمد کرنا بھی شامل ہے۔
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جھیل کے بالکل قریب کام ہونے کی تردید کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ یاترا ٹریک جھیل کے دائیں جانب گزرتا ہے اور جھیل سے خاصی دوری پر واقع ہے۔" رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ "جھیل مکمل طور پر محفوظ ہے اور زیرِ بحث مرمتی سرگرمی کا مقصد اس کی اصل ہیئت یا ماحولیاتی سالمیت کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی ہدایات، سالانہ یاترا کے حفاظتی تقاضوں اور راستے کی دیکھ بھال کے دیرینہ عمل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو اس کے درست تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔" ایک عہدیدار نے بتایا کہ موجودہ راستوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ شدید ڈھلوان کے باعث 'خطرات' سے بچاؤ کے لیے انہیں محض مستحکم کیا گیا ہے۔