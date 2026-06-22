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رامبن میں منعقدہ پہلا دو روزہ سرازی میلہ اختتام پذیر
رامبن کے باجکوٹے، دندرتھ میں منعقدہ اس میلے نے سرازی زبان بولنے والے خطے کی منفرد ثقافتی شناخت کو اجاگر کیا۔
Published : June 22, 2026 at 11:26 AM IST
رامبن(نواز رونیال) : جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں سرازی خطے کی بھرپور ثقافتی وراثت، رنگا رنگ روایات، کھیلوں کے جذبے اور فنونِ لطیفہ کی شاندار عکاسی کرنے والا پہلا دو روزہ سرازی میلہ آج باجکوٹ، دھندراٹھ میں جوش و خروش اور عوامی شرکت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔
اختتامی تقریب میں رکنِ اسمبلی رام بن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو، اور ڈپٹی کمشنر رام بن، محمد الیاس خان، نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقعے پر ایس ایس پی رام بن ارون گپتا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ورنجیت سنگھ چاڑک اسٹنٹ کمشنر مال شوکت حیات مٹو، تحصیلدار رام بن دیپ کمار، مختلف محکموں کے سینئر افسران، معزز شہری، سماجی کارکنان، مقامی فنکار، دستکار اور ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ محکمہ صحت و طبی تعلیم کے خصوصی سیکریٹری دھننتر سنگھ نے بھی بطور خصوصی مہمان تقریب میں شرکت کی۔
ضلع انتظامیہ رامبن اور ڈائریکٹوریٹ آف ٹورازم جموں کی جانب سے سرازی میلہ کمیٹی باجکوٹ، دھندراتھ کے اشتراک سے منعقدہ اس میلے نے سراجی زبان بولنے والے خطے کی منفرد ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا۔ میلے کا موضوع "ثقافت کا تحفظ، ورثے کا فروغ اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی" تھا، جس کے تحت علاقائی روایات، لوک موسیقی، رقص، دستکاری، مقامی کھیلوں اور سماجی اقدار کو نمایاں کیا گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد اور مختلف مقابلوں کے فاتحین کو اعزازات سے نوازا گیا۔
میلے کا ثقافتی پروگرام سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رہا، جس میں مقامی فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کیں۔ روایتی لوک گیتوں اور رقص نے علاقے کی ثقافتی عظمت کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ خصوصی طور پر پیش کیے گئے کُڈ ڈانس نے حاضرین کو مسحور کر دیا اور اسے بھرپور داد و تحسین حاصل ہوئی۔
آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش (پردرشنی) میں مقامی دستکاری، روایتی نوادرات اور دیسی مصنوعات کی نمائش کی گئی، جس سے مقامی ہنرمندوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور علاقائی فن و ثقافت کے فروغ کا بہترین موقع ملا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رکنِ اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو نے سراجی ثقافت کے تحفظ اور فروغ کے لیے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے مقامی روایات کے تحفظ اور نوجوانوں کی ثقافتی و کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے حلقہ ترقیاتی فنڈ (CDF) سے دھندراتھ–باجکوٹ سڑک کی تعمیر اور بہتری کے لیے 10 لاکھ روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا اور علاقے کی ترقی کے لیے مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
ڈپٹی کمشنر محمد الیاس خان نے بھی منتظمین اور شرکاء کو میلے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مقامی ثقافت کے تحفظ، سیاحت کے فروغ اور دیہی ترقی کے لیے ضلع انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ دھندراتھ باجکوٹ سڑک منصوبے کو پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (PMGSY) کے تحت شامل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے تاکہ علاقے میں رابطہ بہتر ہو اور سماجی و معاشی ترقی کو فروغ مل سکے۔
معزز مہمانوں نے مقامی فنکاروں، دستکاروں اور نوجوانوں کی خدمات کو بھی سراہا، جن کی فعال شرکت نے میلے کو مزید رنگین، پُررونق اور کامیاب بنایا۔میلہ خوشی اور جشن کے ماحول میں اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ سراضی خطے کی قیمتی ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھا جائے گا اور آنے والی نسلوں کو اپنی جڑوں، روایات اور ثقافتی اقدار سے وابستہ رہنے کی ترغیب دی جائے گی۔
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اس موقع پر سراضی میلہ کمیٹی کے نمایاں اراکین، جن میں پرشوتم سنگھ، گندھرب سنگھ، دویندر سنگھ، ہری لال ناگ، راج دیو منہاس، چرن سنگھ منہاس، چرن داس منہاس، راجیش سنگھ، دیس راج گوریا، بلونت سنگھ ناگ، امتیاز احمد ملک اور پوجا ٹھاکر شامل تھے، کے علاوہ کمیٹی کے دیگر معزز اراکین اور مقامی افراد بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔