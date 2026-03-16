سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ سڑکیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لئے بند، عوامی تحفظ کے پیش نظر اہم ایڈوائزری جاری
ٹریفک اور پولیس حکام کو ہدایت دی گئی ہےکہ وہ متعلقہ علاقوں میں نگرانی سخت کریں اور لوگوں کو ان راستوں پر جانے سے روکیں۔
Published : March 16, 2026 at 10:26 PM IST
اننت ناگ: (عمران دین) ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے عوامی تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ جانے والی سڑکوں کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لئے عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ خراب موسمی حالات، سڑکوں پر برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات کے باعث لیا گیا ہے تاکہ مسافروں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ عوامی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ کی سڑکوں پر اس وقت سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ان پہاڑی علاقوں میں موسم کی صورتحال غیر مستحکم رہی ہے جس کے نتیجے میں برف باری، پتھروں کے گرنے اور سڑکوں کے بند ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی وجہ سے حکام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ان راستوں کو عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
حکام نے عوام، مقامی باشندوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کا احترام کریں اور مذکورہ سڑکوں کی طرف سفر کرنے سے گریز کریں۔ ایڈوائزری میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو سنتھن ٹاپ یا مرگن ٹاپ کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ سڑکوں کی حالت مکمل طور پر محفوظ قرار نہ دی جائے۔
ٹریفک اور پولیس حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ متعلقہ علاقوں میں نگرانی سخت کریں اور لوگوں کو ان راستوں پر جانے سے روکیں۔ اس کے علاوہ مسافروں کو متبادل اور محفوظ راستوں کے استعمال کا مشورہ دیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں بھی پہاڑی علاقوں میں موسم خراب رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث مزید برف باری اور پھسلن کا خطرہ موجود ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور صرف ہنگامی صورت میں ہی سفر کریں۔
انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے ہی موسمی حالات بہتر ہوں گے اور سڑکوں کو محفوظ قرار دیا جائے گا، سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ کے راستوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں عوام کو باضابطہ طور پر اطلاع دی جائے گی۔
حکام نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور اپنی اور دوسروں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔