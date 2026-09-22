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وزیراعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر پلوامہ میں ’سنکلپ‘ تقریب کا انعقاد
اسمبلی میں عوام کی آواز اٹھانے کی کوشش کی. لیکن این سی نے کارروائی ملتوی کرائی بی جے پی سیکریٹری عارف راجہ
Published : September 22, 2026 at 6:14 PM IST
پلوامہ : وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں بی جے پی کارکنوں کی جانب سے ’سنکلپ‘ کے طور پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خون کے عطیہ کیمپ، صفائی مہم اور دیگر عوامی فلاحی سرگرمیوں سمیت مختلف سماجی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ 17 ستمبر سے وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر میں بھی بی جے پی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے ایک ماہ تک جاری رہنے والی سماجی فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی بھارتیہ جنتا یوا مورچہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے سلسلے میں جاری ماہ بھر کی سماجی خدمت مہم کے تحت خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 50 سے زائد یونٹ خون عطیہ کیا گیا تاکہ ہنگامی صورتحال میں خون کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد مل سکے۔ پلوامہ کے ضلع ہیڈکوارٹر میں منعقدہ خون عطیہ کیمپ میں بی جے پی کے ریاستی سیکریٹری عارف راجہ، پربھاری سجاد رائنہ، سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ، بی جے وائی ایم کے ضلع صدر رئیس احمد اور دیگر سینئر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے سلسلے میں منعقدہ اس مہم کے دوران خون عطیہ کیا۔
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اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی سیکریٹری عارف راجہ نے این سی کی زیرِ قیادت حکومت پر مختلف محاذوں پر ناکامی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے خزاں اجلاس کے پہلے روز بی جے پی اراکین اسمبلی نے عوام کے مسائل اور خدشات کو ایوان میں اٹھانے کی کوشش کی، تاہم ہنگامہ آرائی کے درمیان کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر جاری ایک ماہ طویل پروگرام کے تحت وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بی جے پی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے سماجی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔