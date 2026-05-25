ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز

نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما عمران امین شاہ نے مختلف عیدگاہوں کا دورہ کر کے وہاں جاری صفائی مہم اور انتظامی کاموں کا جائزہ لیا۔

عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز
عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 25, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ: (فیاض لولو) عیدالاضحیٰ کے پیش نظر جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کی مختلف عیدگاہوں میں صفائی اور ستھرائی کی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو عبادت کے لیے صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔

اس سلسلے میں جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور ضلع نائب صدر اننت ناگ، عمران امین شاہ نے مختلف عیدگاہوں کا دورہ کر کے وہاں جاری صفائی مہم اور انتظامی کاموں کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا بغور معائنہ کیا اور مجموعی صورت حال پر اطمینان کا اظہار کیا۔

عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز
عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز (ETV Bharat)

عمران امین شاہ نے کہا کہ عید جیسے اہم مذہبی موقعے پر عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور میونسپل حکام کی بروقت کارروائی قابلِ ستائش ہے۔ انہوں نے صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کو یقینی بنانے پر متعلقہ عملے کی محنت اور لگن کی تعریف کی۔

عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز
عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز (ETV Bharat)

انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ صفائی کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور عیدگاہوں اور اس کے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز
عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز (ETV Bharat)

عمران امین شاہ نے ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ان کی مربوط کاوشیں قابلِ تعریف ہیں، خصوصاً ایسے مواقع پر جب بڑی تعداد میں لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔

مزید پڑھیں: عید قربان کے پیش نظر جانوروں کی منڈیوں میں خریدار ندارد

TAGGED:

SANITATION DRIVE AT EIDGAH ANANTNAG
EID AL ADHA 2026
عیدالاضحیٰ سے قبل صفائی مہم
اننت ناگ عیدگاہوں میں صفائی مہم
SANITATION DRIVE IN ANANTNAG

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.