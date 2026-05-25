ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما عمران امین شاہ نے مختلف عیدگاہوں کا دورہ کر کے وہاں جاری صفائی مہم اور انتظامی کاموں کا جائزہ لیا۔
Published : May 25, 2026 at 3:36 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) عیدالاضحیٰ کے پیش نظر جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کی مختلف عیدگاہوں میں صفائی اور ستھرائی کی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو عبادت کے لیے صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔
اس سلسلے میں جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور ضلع نائب صدر اننت ناگ، عمران امین شاہ نے مختلف عیدگاہوں کا دورہ کر کے وہاں جاری صفائی مہم اور انتظامی کاموں کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا بغور معائنہ کیا اور مجموعی صورت حال پر اطمینان کا اظہار کیا۔
عمران امین شاہ نے کہا کہ عید جیسے اہم مذہبی موقعے پر عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور میونسپل حکام کی بروقت کارروائی قابلِ ستائش ہے۔ انہوں نے صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کو یقینی بنانے پر متعلقہ عملے کی محنت اور لگن کی تعریف کی۔
انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ صفائی کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور عیدگاہوں اور اس کے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
عمران امین شاہ نے ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ان کی مربوط کاوشیں قابلِ تعریف ہیں، خصوصاً ایسے مواقع پر جب بڑی تعداد میں لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
مزید پڑھیں: عید قربان کے پیش نظر جانوروں کی منڈیوں میں خریدار ندارد