ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس نے اننت ناگ میں سنگٹھن سِرجن ابھیان کی شروعات کی
اننت ناگ میں ایک پریس کانفرنس سےخطاب کرتے ہوئےایم ایل اےرفیق خان نےکہا کہ سنگٹھن سِریجن ابھیان کی پیش رفت کا جائزہ لینےکےلئےآئے ہیں۔
Published : November 24, 2025 at 9:47 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ کے آل۔انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) مبصر اور آدرش نگر (جئے پور) کے ایم ایل اے رفیق خان نے اننت ناگ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔
انہوں نے کہا کہ وہ ملک کی مختلف ریاستوں کے بعد جموں کشمیر میں سنگٹھن سِرجن ابھیان کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لئے آئے ہیں، یہ ابھیان ہر ضلع میں چلایا جارہا ہے جس کے تحت اننت ناگ میں بھی اس ابھیان کی شروعات کی گئی ہے تقریبا ایک ہفتہ تک جائزہ لیا جائے گا جس دوران سیاسی ،سماجی ،قانونی کارکنان سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملنے کے بعد رائے شماری کے ذریعہ ضلع کی بھاگ دوڑ اسی فرد کو سونپ دی جائے گی۔ جو پارٹی کو بنیادی اور زمینی سطح پر مضبوط بنانے کا اہل ہوگا ۔
خان نے کہا کہ اس مہم کا مقصد کانگریس پارٹی کی جڑوں کو مزید مضبوط بنانا ہے، جس کے تحت رکنیت میں اضافہ، مقامی کارکنوں کو بااختیار بنانا اور تنظیمی ہم آہنگی کو بہتر بنانا شامل ہے۔
انہوں نے کیڈر کو متحرک کرنے، نوجوان قیادت کو سامنے لانے اور پارٹی کو آئندہ سیاسی چیلنجز کے لیے تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ابھیان کی مؤثر عمل آوری کے لیے پورے جموں و کشمیر میں اس کی قریبی نگرانی کی جا رہی ہے۔
مزید پڑھیں: ریفر کیے گئے ’وی آئی پی‘ مریضوں کیلئے خصوصی طبی نگہداشت، سکمز میں دو نئے نوڈل افسران مقرر
پریس بریفنگ میں ضلعی صدر ظفر فاروق سلاتی، سابق ایم ایل اے اندو پاوار سمیت سینئر لیڈران اور پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔