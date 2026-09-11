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سنگرونی، پلوامہ کی سڑکیں انتہائی خستہ، سرما سے قبل میکڈمائزیشن کا مطالبہ
پلوامہ ضلع کے سنگرونی علاقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے سرمار سے قبل خستہ حالی کی شکار سڑکوں کی فوری مرمت کا مطالبہ کیاہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 7:38 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) :جموں و کشمیر میں مختلف علاقوں کی سڑکوں کی حالت بہتر بنانے اور میکڈمائزیشن کا عمل گرچہ سست رفتاری کے ساتھ جاری ہے، تاہم جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے سنگرونی علاقے میں کئی سڑکیں اب بھی خستہ حالی کی شکار ہیں۔
راجپورہ تحصیل کے سنگرونی علاقے میں سڑکوں کی خراب حالت کے باعث مقامی لوگوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موسم سرما شروع ہونے سے قبل سڑکوں کی فوری مرمت اور میکڈمائزیشن کا کام مکمل کیا جائے۔
ریاض احمد کوہلی نامی ایک مقامی رہائشی کا کہنا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ سنگرونی کو سیاحتی نقشے پر لانے اور پلوامہ ضلع کے پنہاں یا نظروں سے اوجھل سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہی ہیں، تاہم بنیادی سہولیات بالخصوص بہتر سڑک رابطہ اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ علاقے کی اہم سڑکوں کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنایا جائے تاکہ سردیوں سے قبل عوام کو راحت مل سکے اور علاقے کی سیاحتی صلاحیت بھی متاثر نہ ہو۔
ادھر، ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "علاقے میں سڑکوں کی مرمت کا عمل جاری ہے اور کام جلد شروع کیا جائے گا۔"
میر کے مطابق نبارڈ (NABARD) کے تحت تقریباً 4.5 کروڑ روپے کا روڈ پروجیکٹ بھی تجویز کیا گیا ہے، جو اس وقت زیر عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو منظوری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر رکھا گیا ہے، جس کا مقصد علاقے میں سڑک رابطہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔
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