ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنگروانی پلوامہ ایس آر ٹی سی بس سروس بند ہونے سے طلباء کو مشکلات کا سامنا
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے سنگراوانی ابہام میں بس سروس بند کرنے سے مقامی لوگوں کو خاص کر طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : May 14, 2026 at 3:34 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ کے سنگروانی ابہام اور دیگر کئی بالائی علاقوں کے طلبہ نے آج ضلع انتظامیہ پلوامہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے میں ایس آر ٹی سی بس سروس کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکیں۔
سنگروانی ضلع پلوامہ کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے جہاں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ان مسائل کے حل کے لیے حکومت کی جانب سے ان بالائی علاقوں میں سرکاری بس سروس شروع کی گئی تھی، جس سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی بڑی راحت ملی تھی۔
تاہم گزشتہ کئی دنوں سے یہ بس سروس اچانک بند کر دی گئی ہے، جس کے باعث عوام خصوصاً طلبہ کو روزانہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ مناسب ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تعلیمی اداروں تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔
مزید پڑھیں: ہل کونسل کرگل میں اقتدار کی جنگ، کانگریس نے نیشنل کانفرنس سی ای سی ہٹانے کی قرارداد جمع کی
اس سلسلے میں طلبہ نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ان کے علاقے کے لیے مستقل اور مناسب بس سروس فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو روزمرہ کی مشکلات سے نجات مل سکے۔