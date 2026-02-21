ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنگرونی، پلوامہ میں بجلی بحران سے پریشان عوام کا انتظامیہ سے مطالبہ
سنگرونی کے باشندوں نے حکام سے ماہ رمضان میں بجلی کی معقول سپلائی کو یقینی بنائے جانے کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 21, 2026 at 4:22 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ کے دور افتادہ علاقے سنگروانی میں بجلی کی بار بار کٹوتی کے سبب رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شدید بجلی بحران سے دوچار شہریوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ علاقے میں بار بار اور غیر اعلانیہ بجلی کی کٹوتی اور کم وولٹیج کا مسئلہ گزشتہ کئی ہفتوں سے برقرار ہے، جس کے باعث تقریباً 185 گھرانے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں انہیں سخت مشکلات سے جوجھنا پڑتا ہے۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ’’سنگروانی، جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا ایک پسماندہ اور دور دراز علاقہ ہے، یہاں کی اکثریتی آبادی خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اور بار بار بجلی کی کٹوتی اور کم وولٹیج کے سبب نہ صرف گھریلو معمولات متاثر ہو رہے ہیں بلکہ طلبہ کی تعلیم اور روزمرہ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔‘‘
لوگوں نے بتایا کہ رمضان کے بابرکت ایام میں سحری اور افطار کے اوقات میں بجلی کی عدم دستیابی نے عوام کی مشکلات میں دوگنا اضافہ کر دیا ہے۔ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ متعلقہ محکمہ کو متعدد بار تحریری و زبانی طور پر آگاہ کرنے کے باوجود اب تک کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’انتظامیہ کی جانب سے اس دور افتادہ علاقے کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔‘‘
سنگروانی کے باشندوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لے کر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے۔
یہ بھی پڑھیں: