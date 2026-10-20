ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں وسطی اور جنوبی امریکی پھل ڈریگن فروٹ کی کاشت
سانبہ کا ایک کسان ڈریگن فروٹ کی کاشت سے اچھی آمدنی حاصل کررہا ہے۔
By PTI
Published : October 20, 2026 at 6:59 PM IST
سانبہ: ڈریگن فروٹ ایک استوائی پھل ہے، جس کا اصل تعلق وسطی اور جنوبی امریکہ سے ہے۔ آج کل، اس کی کاشت ہندوستان کے کئی حصوں میں بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم، کچھ سال پہلے تک، جموں کے خطے میں کسانوں کے لیے یہ پھل بالکل نیا تھا۔
ضلع سانبہ کے ایک کسان، بلدیو راج، نئی فصلوں کے ساتھ تجربات کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ انہیں پہلی بار ڈریگن فروٹ کے بارے میں کولکاتہ کے ایک دورے کے دوران معلوم ہوا، جس کا اہتمام محکمہ باغبانی نے کیا تھا۔ اس کے بعد، انہوں نے اپنے آبائی ضلع سامبا میں ڈریگن فروٹ اگانے کے امکانات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کولکاتہ سے پودے لے آئے اور اپنے کھیت میں ان کی کاشت شروع کر دی، جو کہ ایک نئی قسم کی فصل کے ساتھ کیا گیا تجربہ تھا۔
بلدیو راج کا کہا کہ، "ہم محکمہ باغبانی کے زیر اہتمام ایک دورے پر گئے تھے۔ وہاں ہماری ملاقات دیگر کسانوں سے ہوئی اور ہم نے ان کے طریقہ کار کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈریگن فروٹ کافی منافع بخش ہو سکتا ہے۔ اس بات چیت سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ جب میں نے ڈریگن فروٹ کے بارے میں مزید پوچھا، تو معلوم ہوا کہ یہ عام طور پر جموں و کشمیر میں نہیں اگایا جاتا۔ یہاں کی آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے، میں نے فیصلہ کیا کہ کولکاتہ سے پودے لا کر یہاں لگائے جائیں۔ ایک سال بعد، مجھے مثبت نتائج نظر آنے لگے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پھل اس خطے میں بخوبی اگ سکتا ہے۔"
کسان بلدیو راج کا ڈریگن فروٹ کے ساتھ کیا گیا یہ تجربہ، محکمہ باغبانی کے ایک وسیع تر اقدام کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد خطے کے کسانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ روایتی فصلوں کے علاوہ دیگر فصلیں بھی کاشت کریں۔ اس کوشش کے تحت، کسانوں کو ڈریگن فروٹ اور اسٹرابیری جیسی فصلیں اگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تاکہ وہ زراعت میں نئے متبادل راستے تلاش کر سکیں۔
سانبہ کے چیف ہارٹیکلچر آفیسر انیل گورکھا نے کہا کہ، ”فی الحال، ہمارے علاقے میں ڈریگن فروٹ اور اسٹرابیری کی کاشت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے، وہ اچھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ سملالي (وجے پور) میں بلدیو جی سے مل سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک شاندار باغ تیار کیا ہے، اپنی زرعی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ، وہ باغبانی کے وسیع پیمانے پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے فارم میں ماہی پروری (مچھلی پالنے) کو بھی شامل کیا ہے۔“
دیگر کسان بھی بلدیو راج کی کامیابی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ڈریگن فروٹ کی کاشت کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے فارم کا دورہ کرتے ہیں۔
بلدیو راج ان کسانوں کے ساتھ اپنے تجربات بانٹتے ہیں اور اس پھل کو اگانے کے طریقوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سے دیگر کسانوں کو نئی فصلوں کے بارے میں جاننے اور اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے متبادل زرعی طریقے اپنانے میں مدد مل رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: