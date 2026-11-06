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رام بن کا مہاراجہ ہری سنگھ جی پارک کی ترقی اور 100 فٹ اونچا قومی پرچم نصب کرنے کا مطالبہ، کرن دیو سنگھ چِب
ایس اے کے آر ایس رام بن کے ضلعی صدر رامبن کرن دیوسنگھ چِب نے ایک پریس بریفنگ کے دوران انتظامیہ سے اپیل کی۔
Published : November 6, 2026 at 3:40 PM IST
رام بن (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں وکشمیر کے ضلع رامبن میں شری امر کھشتریہ راجپوت سبھا رام بن کے ضلعی صدر کرن دیو سنگھ چِب ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ رام بن میں واقع مہاراجہ ہری سنگھ پارک کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور ضلع صدر مقام پر پٹرول پمپ کے قریب 100 فٹ بلند قومی پرچم نصب کیا جائے۔
ایس اے کے آر ایس رام بن کے ضلع صدر رامبن کرن دیو سنگھ چِب نے ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ مطالبات پیش کرتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ مجوزہ ترقیاتی کاموں پر فوری توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات کو بہتر بنانے اور رام بن قصبے کی مجموعی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔
سبھا نے زور دیا کہ مہاراجہ ہری سنگھ جی پارک کی ترقی اور تزئین و آرائش سے مقامی لوگوں اور یہاں آنے والے سیاحوں کو بہتر تفریحی سہولیات میسر آئیں گی، جبکہ اس سے مہاراجہ ہری سنگھ جی کی تاریخی میراث اور خدمات کو بھی اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔سبھا نے پٹرول پمپ کے قریب ایک نمایاں مقام پر 100 فٹ بلند قومی پرچم نصب کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی پرچم اتحاد، حب الوطنی اور قومی فخر کی علامت کے طور پر نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔
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ضلع صدر نے ضلع ترقیاتی کمشنر رام بن اور دیگر متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ دونوں مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر زیر غور لاتے ہوئے ان پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات جلد شروع کیے جائیں۔ سبھا نے امید ظاہر کی کہ ضلع انتظامیہ وسیع تر عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مطالبات پر مثبت غور کرے گی۔