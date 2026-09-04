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سکینہ مسعود ایتو کا بجبہاڑہ میں زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کا دورہ، خصوصی بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی
سکینہ ایتوجاوید احمد ٹاک کی خدمات کو سراہتےہوئے کہا کہ انہوں نےخصوصی بچوں کی تعلیم،تربیت اور کے لیےجو خدمات انجام دی ہیں،وہ قابلِ ستائش ہیں۔
Published : September 4, 2026 at 4:53 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر کی وزیر برائے صحت و طبی تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ مسعود ایتو نے جمعہ کے روز بجبہاڑہ میں جسمانی طور پر معذور اور خصوصی بچوں کے لیے قائم زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بجبہاڑہ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر بشیر احمد ویری بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔دورے کے دوران وزیر نے ادارے میں زیرِ تعلیم بچوں سے ملاقات کی اور ان کی تعلیمی، فنی اور دیگر سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
انہوں نے بچوں کی جانب سے پیش کی جانے والی مختلف صلاحیتوں اور سرگرمیوں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی کمزوری یا معذوری کسی بھی بچے کی صلاحیتوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔
سکینہ مسعود ایتو نے ادارے کے قیام اور اسے چلانے میں پدم شری ایوارڈ یافتہ جاوید احمد ٹاک کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خصوصی بچوں کی تعلیم، تربیت اور انہیں معاشرے کا باعزت اور خودمختار حصہ بنانے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ قابلِ ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ جیسے ادارے نہ صرف خصوصی بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں بلکہ ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
وزیر نے کہا کہ خصوصی بچوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں مناسب مواقع، بہتر ماحول، معیاری تعلیم اور ضروری تربیت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کو ہمدردی سے زیادہ مواقع اور بااختیار بنانے کی ضرورت ہے،انہوں نے کہا کہ حکومت سماج کے ہر طبقے خصوصاً خصوصی افراد اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور انہیں بنیادی سہولیات، تعلیم، صحت اور روزگار کے مناسب مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔
سکینہ مسعود ایتو نے یقین دلایا کہ حکومت زیبا آپا انسٹیٹیوٹ اور یہاں زیرِ تعلیم بچوں کی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھےگی اور ادارے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ حکام پر بھی زور دیا کہ خصوصی بچوں سے متعلق اداروں کی ضروریات کا جائزہ لے کر انہیں درکار سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
اس موقع پر جاوید احمد ٹاک نے وزیر کو ادارے کی کارکردگی، بچوں کو فراہم کی جانے والی تعلیمی و تربیتی سہولیات اور ادارے کو درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے گی۔
وزیر نے کہا کہ معاشرے کی حقیقی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ہر بچے کو اس کی جسمانی یا دیگر کمزوریوں سے قطع نظر، آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے عوام، سول سوسائٹی اور متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں معاشرے کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں۔