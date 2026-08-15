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جنوبی کشمیر میں یومِ آزادی کا جشن، اننت ناگ میں منعقدہ تقریب میں سکینہ ایتو نے قومی پرچم لہرایا
تقریب میں سول انتظامیہ، جموں کشمیر پولیس، سکیورٹی فورسز، سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران، طلبہ، اساتذہ اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔
Published : August 15, 2026 at 11:16 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ ضلع اننت ناگ میں بھی 80واں یومِ آزادی حب الوطنی کے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع کی مرکزی تقریب شہید ہمایوں مزمل میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز، کھنہ بل میں منعقد ہوئی، جہاں کابینی وزیر سکینہ ایتو نے قومی پرچم لہرایا اور شاندار مارچ پاسٹ سے سلامی لی۔
تقریب میں سول انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، سکیورٹی فورسز اور مختلف سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران، اہلکاروں، طلبہ، اساتذہ اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ مختلف دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے نظم و ضبط اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
آزادی کے مجاہدین اور قومی ہیروز کو خراجِ عقیدت
مارچ پاسٹ میں جموں و کشمیر پولیس، مرکزی مسلح پولیس دستوں، این سی سی، طلبہ اور دیگر دستوں نے حصہ لیا۔ تقریب کے دوران شرکاء نے قومی پرچم کو سلامی دی اور حب الوطنی کے جذبے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آزادی کے مجاہدین اور قومی ہیروز کی قربانیوں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔
پروگرام کو شرکاء نے خوب سراہا
یومِ آزادی کی تقریب میں طلبہ کی جانب سے مختلف ثقافتی اور حب الوطنی پر مبنی پروگرام بھی پیش کیے گئے، جن میں جموں و کشمیر کی بھرپور ثقافتی روایات اور قومی یکجہتی کی عکاسی کی گئی۔ طلبہ کی جانب سے پیش کیے گئے پروگراموں کو شرکاء نے خوب سراہا۔
ملک کی ترقی و خوشحالی میں ہر شہری اپنا کردار ادا کرے
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے آزادی کی اہمیت، ملک کی سالمیت، امن، بھائی چارے اور ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے اور ملک کی ترقی و خوشحالی میں ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
اننت ناگ ضلع کے دیگر علاقوں اور تحصیل سطح پر بھی یومِ آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں انتظامیہ، سرکاری محکموں، طلبہ اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ مختلف مقامات پر قومی پرچم لہرایا گیا اور حب الوطنی پر مبنی پروگرام منعقد کیے گئے۔
ضلع بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات
یومِ آزادی کے پیشِ نظر ضلع بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جموں و کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، فوج اور دیگر سکیورٹی ایجنسیاں مکمل طور پر چوکس رہیں۔ حساس مقامات، اہم تنصیبات اور تقریبات کے مقامات پر اضافی نفری تعینات کی گئی، جب کہ سی سی ٹی وی کیمروں، ڈرونز اور دیگر جدید آلات کے ذریعے نگرانی کا عمل جاری رہا۔
دکانیں بند اور تجارتی سرگرمیاں متاثر
آج کے دن بازاروں میں بیشتر دکانیں بند رہیں اور تجارتی سرگرمیاں متاثر رہیں، جب کہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی کافی حد تک کم رہی۔ سکیورٹی اہلکار اہم شاہراہوں اور حساس مقامات پر مسلسل نگرانی کرتے رہے تاکہ یومِ آزادی کی تقریبات پرامن ماحول میں منعقد ہو سکیں۔ تقریبات کا اختتام ملک کی آزادی، اتحاد، سالمیت، امن اور ترقی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے عزم کے ساتھ ہوا۔