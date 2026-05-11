نیشنل کانفرنس کی حکومت میں جموں و کشمیر میں شراب کی کوئی نئی دکان نہیں کھلی: سکینہ ایتو
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے مختلف اہم سیاسی اور تعلیمی معاملات پر اپنی حکومت کا موقف واضح کیا۔
Published : May 11, 2026 at 3:30 PM IST
شوپیان، جموں و کشمیر (شاہد ٹاک): جموں و کشمیر کی کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے آج ضلع شوپیان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مرحوم شیخ محمد منصور کی برسی کے سلسلے میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مختلف اہم سیاسی اور تعلیمی معاملات پر اپنی حکومت کا موقف واضح کیا۔
سکینہ ایتو نے جامعہ سراج العلوم شوپیان پر عائد پابندی کے حوالے سے کہا کہ یہ فیصلہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے اور اس معاملے میں موجودہ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کو لے کر سنجیدہ ہے اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ جامعہ سراج العلوم میں زیر تعلیم طلبہ کا جلد از جلد دوسرے تعلیمی اداروں میں داخلہ یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو۔
ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کابینہ وزیر نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس ملنا چاہیے کیونکہ یہ یہاں کے عوام کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ “ہم بھیک نہیں مانگ رہے بلکہ اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں۔” ان کا کہنا تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ اور وزیراعظم کی جانب سے ریاستی درجہ بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، تاہم اب تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر جموں و کشمیر میں حالات معمول پر آ چکے ہیں تو پھر ریاستی درجہ بحال کرنے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ سکینہ ایتو نے کہا کہ عوام اس حوالے سے جواب چاہتے ہیں۔
کابینہ وزیر نے اس دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ڈی پی آر ایس ایس کے ایجنڈے کے تحت سیاست کر رہی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شراب کی دکانوں کے معاملے پر انہوں نے واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت میں جموں و کشمیر میں شراب کی کوئی نئی دکان نہیں کھلی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت منشیات اور شراب کے خلاف سخت موقف رکھتی ہے، جبکہ ماضی میں پی ڈی پی حکومت کے دوران شراب کے معاملے پر مختلف بیانات سامنے آئے تھے۔ سکینہ ایتو نے کہا کہ آج بعض سیاسی جماعتیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔