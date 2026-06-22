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سکینہ ایتو نے پہلگام میں امرناتھ یاترا کے لئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا
یاتریوں کے لیے رہائش، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات، ٹرانسپورٹ، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
Published : June 22, 2026 at 10:18 PM IST
پہلگام: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کی کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے پہلگام میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں آئندہ شری امرناتھ یاترا 2026 کے سلسلے میں کی جانے والی تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سول انتظامیہ اور مختلف محکموں کے سینئر افسران سمیت ایم۔ایل اے پہلگام الطاف احمد قلو نے شرکت کی اور وزیر موصوفہ کو یاترا کے پرامن، منظم اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کئے جا رہے انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی۔
اجلاس کے دوران یاتریوں کے لیے رہائش، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات، ٹرانسپورٹ، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی اور دیگر بنیادی و لاجسٹک سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سکینہ ایتو نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یاتریوں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ بغیر کسی دشواری کے مذہبی فریضہ انجام دے سکیں۔
سکینہ نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام ضروری تیاریاں مقررہ وقت سے قبل مکمل کی جائیں اور یاترا کے دوران خدمات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا 2026 کا آغاز 3 جولائی 2026 سے ہونے جا رہا ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے یاتریوں کے لیے محفوظ، آرام دہ اور بہتر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں۔
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