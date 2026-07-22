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سکینہ ایتو نے جاں بحق پولیس اہلکار کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا کیا اظہار، اس طرح کے حملوں کو روکنے کی ضرورت
سکینہ ایتو نے آج ضلع پلوامہ کا دورہ کرکے موجودہ موسمی صورتحال کا جائزہ لیا-
Published : July 22, 2026 at 8:38 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر کی وزیر برائے صحت و طبی تعلیم، سماجی بہبود اور تعلیم، سکینہ ایتو نے آج ضلع پلوامہ کا دورہ کرکے موجودہ موسمی صورتحال کا جائزہ لیا اور عوامی زندگی پر اس کے اثرات کا معائنہ کیا۔
دورے کے دوران وزیر نے ضلع انتظامیہ پلوامہ کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں مسلسل بارشوں کے پیشِ نظر مختلف محکموں کی تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مستعد رہنے اور کسی بھی ہنگامی حالت میں فوری اور مؤثر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔
اجلاس میں سڑکوں کی آمدورفت، بجلی کی فراہمی، پینے کے پانی، صحت کی سہولیات اور دیگر بنیادی عوامی خدمات کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سکینہ ایتو نے عوام کو درپیش مشکلات کم سے کم رکھنے کے لیے مختلف محکموں کے درمیان قریبی رابطے اور باہمی ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ ہنگامی امدادی ٹیموں کو ہر وقت تیار رکھا جائے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی سہولیات میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو فوری طور پر دور کیا جانا چاہیے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم سمیت مختلف محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
اس دوران سکینہ ایتو نے جاں بحق پولیس اہلکار کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہارکیا اور کہا کہ اس طرح کے حملوں کو روکنے کی ضرورت ہے