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سکینہ ایتو کا انتخابی تنازع پر موقف، بیٹیوں کی تعلیم و خودمختاری پر زور
سکینہ ایتو نے کہاکہ معاشرے میں بچیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ہر شعبے میں آگے بڑھ سکیں۔
Published : October 3, 2026 at 8:34 PM IST
کولگام (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں سماجی بہبود محکمہ کی جانب سے سنکلپ ہب فار امپاورمنٹ آف وومن کے تحت منعقدہ ایک تقریب میں کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے خواتین اور بچیوں کے حقوق، تعلیم اور خودمختاری کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے انتخابی عمل سے متعلق جاری احتجاج پر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "جو چیز غلط ہے، وہ غلط ہے" اور اگر احتجاج کرنے والے طلبہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے مطابق انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔
وزیر نے اس موقع پر بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ مہم کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بچیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر قدم پر آگے بڑھ سکیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق کولگام ضلع میں سنکلپ ہب فار ایمپوورمنٹ آف وومن کے تحت خواتین کو سرکاری اسکیموں، سہولیات اور حقوق سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ بچیوں کو صرف تعلیم تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے، فیصلہ سازی میں حصہ لینے اور معاشرے میں باوقار مقام حاصل کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بیٹی کی تعلیم دراصل پورے خاندان اور معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ان کے مطابق جب بچیوں کو معیاری تعلیم، محفوظ ماحول اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع حاصل ہوں گے تو وہ مستقبل میں معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرسکیں گی۔
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کولگام انتظامیہ کے مطابق ضلع میں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ کے تحت بچیوں کی تعلیم سے متعلق اقدامات بھی جاری ہیں، جن میں مالی معاونت اور تعلیمی مواقع شامل ہیں۔