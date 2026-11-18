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سجن سنگھ یادو نے جموں و کشمیر کے چیف سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لیا
یادو AGMUT کیڈر کے 1995 بیچ کے افسر ہیں، جنھوں نے اٹل ڈلو کی جگہ لی ہے۔ ڈلو 31 اکتوبر کو ریٹائر ہوئے تھے۔
By PTI
Published : November 18, 2026 at 2:13 PM IST
جموں: سینئر آئی اے ایس افسر ڈاکٹر سجن سنگھ یادو نے بدھ کے روز جموں و کشمیر کے چیف سیکرٹری کے طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے تبادلے اور تقرری کے احکامات کے بعد، انہوں نے یہاں سول سیکرٹریٹ میں اپنے عہدے کا چارج لیا۔
یادو اے جی ایم یو ٹی کیڈر کے 1995 بیچ کے افسر ہیں۔ یادو نے اٹل ڈلو کی جگہ لی ہے۔ ڈلو 31 اکتوبر کو ریٹائر ہوئے تھے۔ یادو کے چارج سنبھالنے تک، سینئر آئی اے ایس افسر شیلیندر کمار اس عہدے کا اضافی چارج سنبھال رہے تھے۔
Dr. Sajjan Singh Yadav, a 1995 batch IAS Officer, today assumed charge as the Chief Secretary of Jammu and Kashmir at the Civil Secretariat, Jammu, following his transfer and appointment by the Union Ministry of Home Affairs. Bringing over three decades of administrative experience across public administration, financial management, health, nutrition, and development policy, he was welcomed by senior administrative secretaries and other officers upon assuming the Union Territory’s highest administrative office. #Jammu #JammuAndKashmir #JKAdministration #Governance @OfficeOfLGJandK @CM_JnK @PIBHomeAffairs @CBCJammuKashmir @HMOIndia @ddnewsSrinagar @ddnews_jammu @airnewsalerts— Information & PR, J&K (@diprjk) November 18, 2026
جموں و کشمیر کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ (ڈی آئی پی آر) نے 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "یادو نے آج جموں و کشمیر کے چیف سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔۔۔ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن، مالیاتی انتظام، صحت، غذائیت اور ترقیاتی پالیسی کے شعبوں میں تین دہائیوں سے زائد کا انتظامی تجربہ رکھتے ہیں۔" 24 اکتوبر کو اپنی تقرری سے قبل، وہ دہلی حکومت میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اپنے انتظامی کیریئر کے دوران، یادو نے حکومت ہند اور مختلف مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کئی اہم عہدوں پر کام کیا ہے۔ وہ عوامی انتظامیہ، مالیاتی انتظام، گورننس اور عوامی خدمات کی فراہمی میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔
مرکزی حکومت میں، یادو نے وزارت خزانہ میں اسپیشل سیکرٹری اور محکمہ اخراجات میں جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے وزارت برائے خواتین و اطفال کی ترقی کے تحت 'پوشن ابھیان' کے لیے جوائنٹ سیکرٹری اور مشن ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کے دیگر اہم کرداروں میں دادرا و نگر حویلی اور دمن و دیو کے ایڈمنسٹریٹر کے مشیر، کمشنر برائے ویٹ، دہلی جل بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، دہلی حکومت کے لیے کمشنر برائے خوراک و رسد، اور ایسٹ دہلی میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر خدمات انجام دینا شامل ہے۔
یادو کا تعلیمی پس منظر کافی متنوع ہے۔ انہوں نے لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے 'ڈاکٹر آف پبلک ہیلتھ' کی ڈگری، یونیورسٹی آف مینیسوٹا کے ہمفری انسٹی ٹیوٹ آف پبلک افیئرز سے 'ماسٹر آف پبلک افیئرز' کی ڈگری، اور دہلی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف مینجمنٹ اسٹڈیز سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ہریانہ زرعی یونیورسٹی، حصار سے 'بیچلر آف ویٹرنری سائنسز اینڈ اینیمل ہسبنڈری' کی ڈگری حاصل کی ہے۔ گورننس اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ان کی شراکت کے اعتراف میں، خاص طور پر شہریوں پر مبنی خدمات کی فراہمی میں عمدگی کے لیے انہیں 'نیشنل ایوارڈ برائے ای گورننس 2017-18' سے نوازا گیا۔ انہیں ہندوستان کی مردم شماری کے عمل کے دوران ان کے شاندار کام کے لیے 'صدر ہند کا تمغہ' بھی دیا گیا ہے۔
اپنی انتظامی ذمہ داریوں سے ہٹ کر، یادو ایک مصنف اور عوامی پالیسی کے مبصر ہیں۔ ان کی کتابوں میں 'اسکیلنگ ماؤنٹ یو پی ایس سی: انسپائرنگ اسٹوریز آف ینگ آئی اے ایس آفیسرز ' شامل ہیں، جو انگریزی میں پنگوین کے ذریعہ شائع کی گئی ہیں، اور منجول پبلشنگ ہاؤس کے ذریعہ ہندی اور مراٹھی میں شائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے ' انڈیاز ویکسین گروتھ سٹوری: فروم کاؤپوکس ٹو ویکسین میتری' بھی لکھا ہے، جس کا 15 ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے ممتاز قومی اور بین الاقوامی جرائد کے ساتھ ساتھ معروف اخبارات میں بھی مضامین لکھے ہیں۔
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