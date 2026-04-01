سجاد غنی لون کا لینڈ گرانٹس ایکٹ ترمیمی بل پر سخت ردعمل،غریبوں کو نظر انداز کرنے کا الزام
سجاد غنی لون نےکہاکہ جموں و کشمیر میں لاکھوں غریب خاندان 2 سے 3 مرلہ یازیادہ سے زیادہ ایک کنال زمین پر رہائش پذیر ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 4:25 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) سجاد غنی لون نے بدھ کے روز لینڈ گرانٹس ایکٹ مجوزہ ترمیمی بل پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل کشمیر کے “سپر ایلیٹ” طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار کیا گیا ہے جبکہ غریب عوام کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اس نجی رکن بل کو پیش کرنے کی اجازت دینا اور اس کی مخالفت نہ کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔
ان کے مطابق یہ بل سرکاری زمینوں کے ختم ہو چکے لیز کو بڑھانے سے متعلق ہے جن کی مالیت کروڑ سے لے کر ایک لاکھ کروڑ روپے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔سجاد لون نے کہا کہ وہ بل کی اصل نوعیت کے خلاف نہیں ہیں،تاہم اس کے فوائد صرف بااثر اور امیر طبقے تک محدود ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ حکومت کے پاس غریب طبقے کے لیے بھی کوئی ایسا ہی اقدام موجود ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں لاکھوں غریب خاندان 2 سے 3 مرلہ یا زیادہ سے زیادہ ایک کنال زمین پر رہائش پذیر ہیں اور برسوں سے غیر یقینی صورتحال اور سرکاری دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کسی قسم کا تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔
اسمبلی کے اندر بھی سجاد غنی لون نے بات کرتے ہوئے شفافیت کی کمی پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ انہوں نے حکومت سے کئی سوالات پوچھے جن میں سرکاری زمین کی کل مقدار اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی شامل ہے، مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔