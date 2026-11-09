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زعفران دم توڑ رہا ہے، حکومت جشن منا رہی ہے: عمر عبداللہ حکومت کے رکن اسمبلی کا وزیر اعلیٰ سے سوال
پامپور کے ایم ایل اے حسنین مسعودی نے زعفران کی کم ہوتی پیداوارپر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمر عبداللہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔
Published : November 9, 2026 at 4:28 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایک رکن اسمبلی نے جنوبی کشمیر کے پامپور علاقے میں زعفران کی فصل کو دوبارہ فروغ دینے کے معاملے پر منتخب حکومت کے کردار پر سوال اٹھائے ہیں۔ 'سیفران ٹاؤن' کے نام سے معروف پانپور قصبہ میں گزشتہ کئی برسوں سے زعفران کی پیداوار میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔
کیش کراپ (Cash Crop) کی بحالی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے پلوامہ ضلع کے حلقہ انتخاب پانپور سے نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی اور سابق جسٹس حسنین مسعودی نے کہا کہ زعفران کی پیداوار میں اس قدر کمی آئی ہے کہ گزشتہ سال 30 ہزار کنال سے زیادہ زیر کاشت زمین سے صرف پانچ فیصد پیداوار ہی حاصل ہوئی۔ مسعودی کے بتایا کہ زعفران سے سینکڑوں کسانوں کے ساتھ ساتھ زعفران کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کی روزی روٹی کا اہم ذریعہ ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ منتخب حکومت کے گزشتہ دو سال کے دوران انہوں نے یہ معاملہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کئی بار اٹھایا۔ مسعودی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "میں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ وہ زعفران کی پیداوار کا جائزہ لیں اور اس فصل کی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کریں تاکہ کسانوں کی روزی روٹی محفوظ رہ سکے۔ لیکن وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔"
قابل ذکر ہے کہ مسعودی حال ہی میں کابینہ میں توسیع اور پارٹی کے کام کاج کے طریقہ کار میں تبدیلیوں پر ناراضگی ظاہر کرنے والے حکمران جماعت کے 20 'باغی' ارکان اسمبلی میں شامل تھے۔
مسعودی نے مزید کہا کہ انہوں نے اسمبلی میں بھی کئی بار زعفران کی پیداوار میں کمی کا معاملہ اٹھایا، جہاں وزیر اعلیٰ نے مداخلت کرنے اور فصل کی بحالی کے اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تاہم ان کے مطابق حکومت نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی۔
غیر فعال بورویل
جسٹس (ر) حسنین مسعودی نے بتایا کہ "نیشنل زعفران مشن" کے تحت محکمہ زراعت نے زعفران کی بحالی پر 411 کروڑ روپے خرچ کیے اور 138 بورویل کھودے۔ یہ بورویل پامپور کے زعفران کے کھیتوں میں سینچائی کے ذریعے آبپاشی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ مسعودی نے کہا، ’’ان میں سے ایک بھی بورویل کام نہیں کر رہا ہے۔‘‘
مسعودی کا یہ بیان جموں و کشمیر کے وزیر زراعت جاوید ڈار کی جانب سے پامپور کے دوسو علاقوں میں ’جشنِ زعفران‘ کا افتتاح کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ تاہم مسعودی نے کہا کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی کیونکہ ان کے نزدیک یہ جشن منانے کے لائق نہیں تھی۔
جشنِ زعفران
انہوں نے کہا: "جب حکومت دم توڑتی ہوئی اس فصل کو بچانے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے تو پھر جشن منانے کا کیا مقصد؟ میں نے تقریب سے دور رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زعفران کے حوالے سے جشن منانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ محکمہ زراعت اور حکومت کے مشکوک کردار کی وجہ سے اس فصل کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے۔ میں کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا حصہ نہیں بن سکتا۔‘‘
محکمہ زراعت نے پامپور کے دُسو نامی علاقے میں اتوار کو ایک بڑی تقریب منعقد کی تھی۔ اسی علاقے میں حکومت نے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر زعفران ٹریڈنگ سینٹر (IIKSTC) تعمیر کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی حسنین مسعودی کے علاوہ پارٹی کے ایک اور رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے بھی اس تقریب میں شرکت نہیں کی۔
اس موقع پر وزیر زراعت جاوید ڈار نے کہا تھا کہ زعفران ایک قیمتی زرعی ورثہ ہے اور کشمیر کی ثقافتی و اقتصادی شناخت کا اہم حصہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ زعفران کی کاشت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔
مسعودی نے کہا کہ گزشتہ سال 30 ہزار کنال سے زیادہ اراضی پر زعفران کی کاشت کے باوجود صرف پانچ فیصد پیداوار حاصل ہوئی تھی۔ "اس سال پیداوار اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ پھر جشن منانے کی کیا وجہ ہے؟"
دوسری جانب زعفران کاشت کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ کئی سال پہلے زعفران کی کاشت کے لیے استعمال ہونے والی زمین کا رقبہ تقریباً 64 ہزار کنال تھا، جو اب کم ہو کر صرف 30 ہزار کنال رہ گیا ہے۔ زعفران کی کاشت کے ساتھ وابستہ جاوید احمد نامی کسان نے کہا، ’’زعفران کی کاشت اور اس کے زیرِ استعمال زمین کے رقبے میں کمی سے زعفران مشن کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔‘‘
جاوید نے بتایا کہ پامپور کے علاقے میں پہلے تقریباً 16 ہزار کلوگرام زعفران کی پیدوارا ہوتی تھی، لیکن اب یہ پیداوار کم ہو کر صرف 2 ہزار کلوگرام رہ گئی ہے۔
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