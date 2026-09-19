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پلوامہ: ہائی ڈینسٹی سیب کے باغ میں زعفران کی کاشت، ملٹی کراپنگ کا منفرد تجربہ
پلوامہ کے نوجوان کسان نے آمدنی بڑھانے کیلئے سیب کے باغ میں زعفران اگا کر ملٹی کراپنگ کا ایک انوکھا تجربہ کیا ہے۔
Published : September 19, 2026 at 11:11 AM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق شاہ) وادیٔ کشمیر میں زعفران کی کاشت کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو جدید زرعی سرگرمیوں کے ذریعے خود روزگار کی جانب راغب کرنے کی کوششوں کے دوران، لیتہ پورہ، پلوامہ کے ایک نوجوان کسان لیاقت احمد نے اپنے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغ میں زعفران کی کاشت شروع کرکے ملٹی کراپنگ کا ایک منفرد تجربہ کیا ہے۔
لیاقت احمد نے اپنے سیب کے باغ میں زعفران کی کاشت کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کیا ہے کہ ایک ہی زرعی اراضی کو مختلف فصلوں کے لیے استعمال کرکے کسان نہ صرف زمین کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنی آمدنی کے اضافی ذرائع بھی پیدا کر سکتے ہیں۔
ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن کے ساتھ زعفران کی کاشت کا یہ تجربہ مقامی سطح پر خصوصی توجہ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پر سیب کے باغات اور زعفران کی کاشت کو الگ الگ زرعی سرگرمیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیاقت احمد نے دونوں کو ایک ہی جگہ پر آزما کر ملٹی کراپنگ کے امکانات کو اجاگر کیا ہے۔
لیاقت احمد کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں نوجوانوں کو صرف سرکاری یا روایتی ملازمتوں پر انحصار کرنے کے بجائے جدید زراعت، باغبانی اور دیگر خود روزگار کے شعبوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ان کے مطابق اگر نوجوان جدید تکنیک، بہتر منصوبہ بندی اور دستیاب زرعی وسائل کا مؤثر استعمال کریں تو زراعت ان کے لیے ایک باعزت اور پائیدار ذریعۂ معاش بن سکتی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ زعفران کشمیر کی ایک اہم اور روایتی نقد آور فصل ہے، جب کہ ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت نے باغبانی کے شعبے میں پیداوار اور آمدنی کے نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ ایسے میں دونوں شعبوں کو یکجا کرکے ملٹی کراپنگ کا تجربہ کرنا، زمین کے بہتر استعمال اور اضافی آمدنی کے امکانات تلاش کرنے کی ایک منفرد کوشش ہے۔
لیاقت کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف اپنے باغ میں ایک نیا تجربہ کرنا نہیں، بلکہ دوسرے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ محدود زرعی رقبے اور دستیاب وسائل کو جدید طریقوں سے استعمال کرکے خود روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔
مقامی سطح پر اس اقدام کو نوجوانوں کے لیے ایک مثبت مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جدید باغبانی، زعفران کی کاشت اور ملٹی کراپنگ جیسے طریقوں کے ذریعے نوجوان اپنی زمین اور وسائل کو روزگار کے مؤثر ذرائع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
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لیاقت احمد کا یہ تجربہ اس بات کی ایک عملی کوشش ہے کہ کشمیر میں موجود زرعی وسائل کو زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے نہ صرف زعفران کی صنعت کو مزید فروغ دیا جائے، بلکہ نوجوان نسل کو خود روزگار، جدید زراعت اور پائیدار آمدنی کی جانب بھی راغب کیا جائے۔
دوسری جانب، ارشاد احمد ڈار، جو کہ ایک ترقی پسند کسان ہیں، نے کہا کہ انٹر کراپنگ ایک اچھا اور فائدہ مند کاشتکاری کا طریقہ ہے، جس کے ذریعے کسان کم زمین سے زیادہ فصل حاصل کرکے اپنی آمدنی اور منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ سیب اور زعفران کا آپس میں زیادہ میل جول نہیں ہے، تاہم لیاقت کی جانب سے یہ ایک بہترین اور قابلِ تعریف تجربہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بادام اور زعفران کا کمبینیشن (امتزاج) بھی بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال یہ ایک ٹرائل ہے، تاہم انہیں امید ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہوگا اور مستقبل میں دیگر کسان بھی اس طریقۂ کاشت سے فائدہ اٹھائیں گے۔
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