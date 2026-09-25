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کشمیر کا ’ریڈ گولڈ‘: ایک ننھے کورم سے بازار تک زعفران کا سفر اور کسان کو درپیش مسائل
زعفران کی کہانی کسی بڑے پودے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے زعفرانی کورم سے شروع ہوتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 25, 2026 at 2:23 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): کشمیر کا زعفران اپنی بیش قیمت قدر، منفرد خوشبو، دلکش رنگ اور اعلیٰ معیار کے باعث دنیا بھر میں منفرد شناخت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر اسے ’ریڈ گولڈ آف کشمیر‘ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس قیمتی فصل کے پس پشت کسانوں کی کئی ماہ کی محنت، مسلسل نگہداشت اور نامساعد موسمی حالات سے نبردآزما ہونے کی ایک طویل داستان پوشیدہ ہے۔ زعفران کا ایک ننھا سا پھول زمین سے نمودار ہونے سے لے کر بازار تک پہنچنے کے مرحلے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے۔
زعفران کی کہانی کسی بڑے پودے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے زعفرانی کورم سے شروع ہوتی ہے۔ کاشتکار ان کورم کو زمین میں کاشت کرنے کے بعد فصل کی مسلسل نگرانی اور نگہداشت کرتا ہے۔ موسم سازگار ہو تو خزاں کے موسم میں زمین سے سبز کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں، جو کچھ ہی عرصے بعد خوب صورت زعفرانی پھولوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
زعفرانی کورم کی عمر اور پیداواری صلاحیت کے حوالے سے کاشتکاروں کی مختلف آرا ہیں۔ بعض کسانوں کے مطابق مناسب نگہداشت کی صورت میں ایک کورم کئی برس تک پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم اس کی پیداوار زمین کی زرخیزی، موسمی حالات، بیماریوں، کورم کے معیار اور کاشت کے طریقۂ کار سمیت متعدد عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔
پھول کھلنے کے بعد اس کے نہایت نازک سرخ ریشوں کو انتہائی احتیاط سے الگ کیا جاتا ہے۔ یہی ریشے زعفران کی اصل اور سب سے قیمتی پیداوار ہوتے ہیں۔ انہیں مخصوص طریقۂ کار کے تحت خشک کیا جاتا ہے تاکہ ان کی خوشبو، رنگ اور معیار برقرار رہے۔ اس کے بعد زعفران مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر بازار تک پہنچتا ہے۔
کاشتکاروں کے لیے بدلتے ہوئے موسمی حالات اب زعفران کی پیداوار کے حوالے سے ایک اہم چیلنج بن چکے ہیں۔ بارشوں کے معمول میں تبدیلی، درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے وقت مناسب بارش نہ ہونے کے باعث فصل کی پیداوار اور معیار متاثر ہو سکتا ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ زعفران کی پیداوار برقرار رکھنے اور اسے مزید فروغ دینے کے لیے جدید زرعی تکنیک، معیاری کورم، بہتر آبپاشی کی سہولیات، تحقیق اور فنی رہنمائی کے ساتھ مؤثر سرکاری معاونت بھی ضروری ہے۔ ان کے مطابق زعفران محض ایک نقد آور فصل نہیں بلکہ کشمیر کے متعدد خاندانوں کے لیے روزگار اور آمدنی کا اہم ذریعہ بھی ہے۔
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ایک ننھے سے کورم سے شروع ہونے والا زعفران کا یہ سفر پھول کھلنے، سرخ ریشے الگ کرنے، انہیں خشک کرنے اور پھر بازار تک پہنچنے تک کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ بدلتے ہوئے موسمی حالات اور بڑھتے ہوئے زرعی چیلنجز کے درمیان کشمیر کے اس ’ریڈ گولڈ‘ کی پیداوار اور روایتی کاشت کو آنے والی نسلوں تک برقرار رکھنے کے لیے کسانوں کو جدید سہولیات، فنی معاونت اور مؤثر سرکاری تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔