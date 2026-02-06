ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’سفر طویل، بوجھ بھاری...‘ جموں کشمیر بجٹ کے چیلنجز اور اعداد کا مختصر خاکہ
گزشتہ برس فارسی اور امسال اردو شعر کے ساتھ عمر عبداللہ نے اسمبلی میں بجٹ کا خاکہ پیش کیا۔
Published : February 6, 2026 at 7:03 PM IST
سرینگر: ’’سفر طویل ہے، بوجھ بھی بھاری ہے، مگر ہر صورت یہ سفر جاری ہے۔‘‘ اس شعر کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کے بجٹ 2026-27 کا آغاز کیا، جس میں ایک طرف مالی دباؤ کا اعتراف تھا تو دوسری جانب عزم اور تسلسل کا پیغام بھی۔
گزشتہ برس جب سات سال بعد عمر عبداللہ کی زیر قیادت منتخب حکومت کا پہلا بجٹ پیش کیا گیا تھا، تو وزیر اعلیٰ نے فارسی شعر ’تن ہمہ داغ داغ شد‘ کے ذریعے زخموں اور مرہم کی بات کی تھی۔ تاہم اس سال کا اسمبلی میں ان کا لہجہ ماضی کے مقابلے میں قدرے مختلف بھی تھا اور کم جذباتی اور زیادہ محتاط بھی۔
بجٹ 2026-27 ایسے وقت میں پیش کیا گیا جب پچھلے ایک سال کے دوران پہلگام دہشت گرد حملہ اور جموں خطے میں شدید سیلاب نے معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے باوجود حکومت نے ’’اعتماد کے ساتھ ترقی کی تصویر‘‘ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
حکومتی اندازوں کے مطابق جموں و کشمیر کی مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار 2023-24 میں 2.36 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر 2024-25 میں 2.62 لاکھ کروڑ اور 2025-26 میں 2.88 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کی امید ہے۔ معیشت کی شرح نمو تقریباً 11 فیصد بتائی گئی ہے، جو گزشتہ بجٹ میں لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ ہے۔
معاشی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی نہیں
سروس سیکٹر بدستور معیشت کا ستون بنا ہوا ہے، جو مجموعی قدر افزائش کا 62 فیصد حصہ ہے، جبکہ زراعت کا حصہ 20 فیصد اور صنعت کا 18 فیصد ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سیاحت، تجارت اور سرکاری خدمات اب بھی معیشت کا بڑا سہارا ہیں۔
ذرائع آمدن
پچھلے بجٹ میں ٹیکس اور نان ٹیکس آمدنی میں بہتر کارکردگی دکھائی گئی تھی، تاہم موجودہ مالی سال میں دسمبر تک یہ آمدن گزشتہ برس کے مقابلے قدرے کم رہی۔ حکومت نے اس کی وجہ جی ایس ٹی اصلاحات اور معاشی رکاوٹوں کو قرار دیا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال سے خسارہ پورا کرنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔
حقیقت یہ بھی ہے کہ جموں و کشمیر کی اپنی آمدنی اب بھی بجٹ ضروریات کا محض 25 فیصد ہی پورا کر پاتی ہے، جس کے باعث مرکز پر انحصار بدستور برقرار ہے۔ تنخواہیں، پنشن اور قرضوں کی ادائیگی جیسے اخراجات بجٹ کا بڑا حصہ ہضم کر جاتے ہیں، جس سے ترقیاتی کاموں کے لیے گنجائش محدود رہتی ہے۔
توانائی شعبہ مسلسل دباؤ کی وجہ
بجٹ میں فوری اہداف کے بجائے اصلاحات پر زور دیا گیا ہے، جن میں بجلی کی ترسیل میں بہتری، بلنگ نظام کی اصلاح اور صارفین کے دائرہ کار میں توسیع جیسے اصلاحت شامل ہیں۔
مرکز کی جانب سے سرمایہ جاتی معاونت اس بجٹ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری اسکیم کے تحت جموں و کشمیر کو مختلف مرحلوں میں 1431 کروڑ روپے کے طویل مدتی، بغیر سود قرضے فراہم کیے گئے ہیں، جن کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کو رفتار دینا اور فوری مالی دباؤ کم کرنا ہے۔
زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں میں اگرچہ سرمایہ جاتی رقم میں کمی آئی ہے، تاہم اہداف زیادہ واضح رکھے گئے ہیں۔ کاشت کے رقبے میں اضافہ، بیجوں کی بہتری، دودھ کی پروسیسنگ میں وسعت اور نئے پلانٹس کا قیام اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
دیہی ترقی میں توجہ توسیع کے بجائے استحکام پر مرکوز ہے، خاص طور پر پنچایتی ڈھانچے، منریگا اثاثوں اور لکھ پتی دیدی اسکیم پر، جس سے لاکھوں خواتین مستفید ہو چکی ہیں۔
شعبہ سیاحت
سیاحت کے شعبے کو پچھلے سال شدید دھچکا لگا، تاہم بجٹ میں اس کے لیے زیادہ وسائل رکھے گئے ہیں۔ ونٹر اسپورٹس، واٹر اسپورٹس، ہوم اسٹے اور بین الاقوامی فلم فیسٹیول کو بحالی کے نئے ذرائع کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
صنعت اور ایم ایس ایم ای شعبے میں رقم کم ضرور ہوئی ہے، مگر پالیسی اصلاحات، اسٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی اور بند پڑے یونٹس کی بحالی پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق اسٹارٹ اپس کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک مثبت اشارہ ہے۔
صحت اور تعلیم میں تسلسل برقرار رکھا گیا ہے۔ ایمز کشمیر کے 2026 میں فعال ہونے، میڈیکل کالجز میں نئی نشستوں کے اضافے اور اسکولی تعلیم میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کو نمایاں کیا گیا ہے۔
مجموعی طور پر بجٹ 2026-27 بڑے نعروں کے بجائے زمینی حقائق، مالی حدود اور جھٹکوں کے بعد استحکام کی دستاویز نظر آتا ہے۔ اگر گزشتہ بجٹ امید اور علامتوں سے لبریز تھا، تو یہ بجٹ احتیاط، حساب و کتاب اور تسلسل کا عکاس ہے- اور شاید یہی وہ پیغام ہے جو وزیر اعلیٰ نے اپنی ابتدائی شاعری میں دیا ؎
سفر طویل ہے، بوجھ بھی بھاری ہے
مگر ہر صورت یہ سفر جاری ہے
