ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترقی کے لیے سرسبز سونے کی قربانی، سنگھ پورہ۔وائیلو ٹنل کی زد میں 543 درخت، متبادل کے طور پر 16 ہزار پودے لگانے کا منصوبہ
منصوبے کو خطے کی ترقی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، وہیں جنگلاتی وسائل پراس کے اثرات بھی زیر بحث ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 18, 2026 at 8:19 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر اور خطہ چناب کے درمیان ہمہ موسمی سڑک رابطہ قائم کرنے کے لیے 3,567 کروڑ روپے کے سنگھ پورہ۔وایلو (سنتھن پاس) ٹنل منصوبے پر ابتدائی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کی تعمیر کے لیے درکار جنگلاتی اراضی کو خالی کرنے کی غرض سے محکمہ جنگلات نے درختوں کی کٹائی کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کے تحت مجموعی طور پر 1,359 چھوٹے اور بڑے درخت کاٹے جائیں گے۔
دستیاب تفصیلات کے مطابق، جنگلاتی کمپارٹمنٹ نمبر 92، 76 اور 98 میں کاٹے جانے والے درختوں میں 543 ٹمبر ٹریز جبکہ 816 فائر ووڈ درخت اور کم عمر پودے (سیپلنگز) شامل ہیں۔ یہ کٹائی ٹنل منصوبے کے لیے درکار راستے اور دیگر تعمیراتی سرگرمیوں کی راہ ہموار کرنے کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔
اس اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کا مقصد جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور خطہ چناب کے ضلع کشتواڑ کے درمیان ایک متبادل ہمہ موسمی رابطہ قائم کرنا ہے۔ ٹنل کی تعمیر سے دشوار گزار سنتھن پاس کو بائی پاس کیا جا سکے گا، جو شدید برف باری کے باعث سردیوں میں اکثر بند رہتا ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے دونوں خطوں کے درمیان سال بھر آمدورفت ممکن ہونے کے ساتھ موجودہ سفری فاصلے میں تقریباً 50 کلومیٹر اور سفر کے دورانیے میں تین گھنٹے تک کی کمی آنے کی توقع ہے۔
منصوبے سے نہ صرف مسافروں کو سہولت ملنے بلکہ سیاحت، تجارت اور دیگر معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملنے کی امید ہے۔ بالخصوص کشتواڑ اور دور دراز پہاڑی علاقوں کے لوگوں کے لیے اننت ناگ اور جنوبی کشمیر تک رسائی آسان ہو سکے گی، جبکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے امکانات بھی پیدا ہونے کی توقع ہے۔
تاہم، جہاں اس منصوبے کو خطے کی ترقی اور بہتر رابطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، وہیں جنگلاتی وسائل پر اس کے اثرات بھی زیر بحث ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق، یہ جنگلات محض درختوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ان کا آبائی مسکن اور صدیوں پرانا قدرتی ورثہ ہیں۔ ان کے بزرگوں نے انہی جنگلات کے سائے تلے زندگی گزاری اور کئی نسلیں یہیں پروان چڑھیں۔ اس کے باوجود مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ علاقے کی ترقی اور ہمہ موسمی رابطے کی ضرورت کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
مقامی باشندے ریاض احمد نائکو نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے منصوبے کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے چناب ویلی اور اننت ناگ کے درمیان رابطے کے نئے امکانات پیدا ہوں گے اور بالخصوص کشتواڑ کے لوگوں کو دشوار گزار راستوں کے باعث درپیش مشکلات میں نمایاں کمی آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے سے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔
ریاض احمد نائکو نے کہا کہ مقامی لوگ صدیوں سے ان جنگلات میں آباد ہیں اور یہ علاقہ ان کا آبائی مسکن ہے۔ درختوں کی کٹائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں قدرتی وسائل کے تحفظ کے ساتھ علاقے کی ترقی بھی ضروری ہے۔ ان کے مطابق، مقامی لوگ محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم میں تعاون کریں گے اور کاٹے جانے والے درختوں کے عوض وسیع پیمانے پر نئے پودے لگانے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ان کا کچا مکان بھی ٹنل منصوبے کی زد میں آ رہا ہے، جس کے پیش نظر انہوں نے انتظامیہ سے مناسب معاوضہ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے بعض اوقات قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تاہم متاثرہ لوگوں کے مسائل کا ازالہ بھی ضروری ہے۔
اسی علاقے کے ایک اور باشندے غلام محمد نائکو نے بتایا کہ ان کا خاندان اور دیگر مقامی لوگ تقریباً چھ سو برس سے یہاں آباد ہیں اور اس مقام پر 19 گھرانے رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقے کے لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی۔ غلام محمد نائکو کے مطابق، ٹنل کی تعمیر سے علاقے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی اور مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے متعدد نوجوان بے روزگاری کے باعث مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ منصوبہ ان کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔
ڈویژنل فارسٹ افسر (ڈی ایف او) اننت ناگ محمد اشرف کُٹو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سنگھ پورہ۔وایلو ٹنل منصوبہ اننت ناگ اور مڑوا (کشتواڑ) کے دو فارسٹ ڈویژنوں پر محیط ہے۔ ان کے مطابق، اننت ناگ فارسٹ ڈویژن کے تحت تقریباً 40 ہیکٹر جنگلاتی اراضی منصوبے کی زد میں آ رہی ہے، جہاں 543 درخت کاٹے جانے ہیں۔ ان درختوں سے تقریباً 50 ہزار مکعب فٹ لکڑی حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔
ڈی ایف او نے بتایا کہ جنگلاتی وسائل کے نقصان کی تلافی کے لیے محکمہ جنگلات نے کمپنسیٹری افاریسٹیشن منصوبے کے تحت 8 ہیکٹر اراضی پر تقریباً 16 ہزار پودے لگانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان پودوں کی نشوونما اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دس سالہ مینٹیننس پلان بھی مرتب کیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ کم عمر پودوں (سیپلنگز) کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بھی اراضی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مقامی آبادی کی منتقلی سے متعلق سوال کے جواب میں ڈی ایف او نے کہا کہ فی الحال لوگوں کو منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ متعلقہ علاقہ جنگلاتی اراضی میں آتا ہے۔
ڈی ایف او کے مطابق، مقامی آبادی اس منصوبے کو دیرینہ خواب کی تعبیر اور علاقے میں آمدورفت کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ جنگلات نے درختوں کی نشاندہی اور مارکنگ مکمل کرنے کے بعد کٹائی کا کام جموں و کشمیر فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن (ایف ڈی سی) کے سپرد کیا ہے اور کارپوریشن کی جانب سے یہ عمل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارتِ ماحولیات سے ضروری منظوری حاصل ہونے کے بعد ہی درختوں کی کٹائی شروع کی گئی ہے۔
ادھر نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن (این ایچ پی سی) کے ایک افسر نے بتایا کہ منصوبے سے متعلق ٹینڈرنگ کا عمل جاری ہے، جو 26 نومبر تک مکمل ہونے کی توقع ہے، جبکہ 27 نومبر کو ٹینڈرز کھولے جائیں گے۔ ان کے مطابق، ٹینڈرز کھلنے کے بعد تعمیراتی کام کا ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی کا تعین ہوگا اور ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔
ماہرِ ماحولیات راؤ فرمان علی نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے نام پر درختوں کی کٹائی ماحولیاتی نظام کے لیے موزوں عمل نہیں ہے، تاہم اس سے ہونے والے ماحولیاتی نقصان کی تلافی کے لیے بڑے پیمانے پر شجرکاری ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے درخت کاٹے جائیں، ان کے عوض کئی گنا زیادہ نئے پودے لگانے چاہئیں تاکہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبے وقت کی اہم ضرورت ہیں اور ان کا آغاز ایک مثبت قدم ہے۔ اگر ایسے منصوبوں پر کام نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کی منظوری اور مقررہ ماحولیاتی ضوابط کی تکمیل کے بعد کیا جا رہا ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، تاہم شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے تقاضوں کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔
واضح رہے کہ سنگھ پورہ۔وایلو ٹنل منصوبہ جنوبی کشمیر اور خطہ چناب کے درمیان رابطے کو ایک نئی جہت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم، اس منصوبے کے دوران جنگلاتی وسائل کے تحفظ، متاثرہ مقامی آبادی کے مسائل کے ازالے اور شجرکاری کے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانا بھی اہم ہوگا، تاکہ ترقیاتی ضروریات کے ساتھ ماحولیاتی توازن برقرار رکھا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: