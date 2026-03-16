شب قدر انتہائی متبرک رات، اوقات کا صحیح استعمال ہونا چاہیے: قاری عرفان احمد ثقافی

قاری عرفان احمد ثقافی نے تاکید کرتے ہوئے کہاکہ اس رات کو فضولیات میں ضائع نہ کریں، بلکہ اسے اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔

Published : March 16, 2026 at 7:05 AM IST

ترال (شبیر بٹ): رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں رفتہ رفتہ اختتام پزیر ہو رہی ہیں اور اب شب قدر کی مقدس رات کا سایہ فگن ہو رہی ہے جو کہ انتہائی متبرک اور فضیلت والی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں مسلمانوں کو اللہ پاک کے حضور گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور اس معزز رات کی برکات سے منور ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار معروف عالم دین اور خانقاہ فیض پناہ ترال کے امام قاری عرفان احمد ثقافی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کیا۔

عرفان احمد ثقافی نے مزید کہا کہ شب قدر اتنی مقدس اور برکت والی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ پاک نے قران پاک کے اندر ایک پوری سورۃ نازل کی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس رات کی عبادت کو قرآن نے ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے جب کہ رسول اللہ صلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہ وسلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ ''جو شخص شبِ قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔'

قاری عرفان احمد ثقافی نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس رات کو فضولیات میں ضائع نہ کریں، بلکہ اسے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں صرف کریں۔ کیونکہ اس رات آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اس مقدس رات کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ان سنہرے لمحات کو ضائع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مزید پڑھیں:

